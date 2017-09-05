Прекратен продукт
22PFS4232/12
Full HD Ултратънък LED телевизор
Чувствайте се у дома навсякъде с телевизора Philips 4200. Благодарение на своя компактен размер той е идеалният спътник за пътувания с къмпинг или приключения. С Full HD екран и фина конструкция той идеално пасва в малки стаи и може да бъде захранван с 12-волтов ток.
55 cm (22 инча)
Full HD светодиоден телевизор
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.
Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.
Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.
4.0
от 5
11
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Toni33
05/09/2017
Hrvatska
Потвърден купувач
Ovaj proizvod je vrlo praktičan
Zadovoljan sam ovim proizvodom jer je ispunio moja očekivanja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV
Niuniek99
08/10/2019
Polska
Bardzo dobry
Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jiřiček
09/08/2018
Česká republika
Výborná cena, kvalita
o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).