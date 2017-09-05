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Прекратен продукт

4200 seriesFull HD Ултратънък LED телевизор

22PFS4232/12

4

| (11) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Full HD Ултратънък LED телевизор

Чувствайте се у дома навсякъде с телевизора Philips 4200. Благодарение на своя компактен размер той е идеалният спътник за пътувания с къмпинг или приключения. С Full HD екран и фина конструкция той идеално пасва в малки стаи и може да бъде захранван с 12-волтов ток.

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99,91% от хората, които изпробват Ambilight TV, никога не искат да го върнат. 1

с Digital Crystal Clear

Full HD Ултратънък LED телевизор

  • 55 cm (22 инча)

  • Full HD светодиоден телевизор

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Digital Crystal Clear за прецизност, която ще искате да споделите

За естествена картина от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Дали сте се отдали на любимите сериали, филми, новините или просто сте поканили приятели на гости, вие ще се наслаждавате на най-добрите контраст, цвят и рязкост.

USB за възпроизвеждане на мултимедия

USB за възпроизвеждане на мултимедия

Споделете забавленията. Свържете USB флаш памет, цифрова камера, mp3 плейър или друго мултимедийно устройство към USB порта на телевизора и се наслаждавайте на снимки, видео и музика – лесно, с екранния браузър за съдържание.

Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст

Качеството на картината има значение. Обикновените HD телевизори представят добро качество, но вие очаквате повече. Представете си отчетлив детайл, съчетан с висока яркост, невероятен контраст и реалистични цветове за картина, която изглежда като истинска.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

11

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

2

05/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Потвърден купувач

Ovaj proizvod je vrlo praktičan

Zadovoljan sam ovim proizvodom jer je ispunio moja očekivanja

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Izuzetno tanki Full HD LED TV

08/10/2019

Polska

Polska

Bardzo dobry

Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

09/08/2018

Česká republika

Česká republika

Výborná cena, kvalita

o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD

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      Откази от отговорност

      1. Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина. 

      1. ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

      2. Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

      3. Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

      4. (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

      5. Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).