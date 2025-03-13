Пречиства стаи с размер до 78 m2
HEPA филтър и филтър с активен въглен
Скорост на овлажняване 650 ml/h
Резервоар за вода от 3,2 l
Въздушният поток на уреда достига до всеки ъгъл на помещението със скорост на пречистване на въздуха (CADR) от 300 m3/h. Може лесно да се справи с големи пространства с площ до 78 m2 (1) и може да пречисти въздуха в стая с площ 20 m2 за по-малко от 10 минути (2).
3-слойната филтрация, съставена от предфилтър, HEPA NanoProtect и активен въглен, улавя 99,97% от частици с размер до 0,003 микрона (3) – по-малки от най-малкия известен вирус!
Преборете симптомите на сухия въздух, като суха кожа, напукани устни, раздразнен нос или гърло, с бързо овлажняване до 650 ml/h (4). Влажността се отчита и автоматично се регулира до желаната от Вас настройка.
Станчо
13/03/2025
България
Препоръчвам
Страхотен уред взел съм два за двете спални но са достатъчно силни за целия апартамент Препоръчвам
Този отзив е направен за PureProtect Water от серия 3400 AC3420/10 Интелиг. пречиствател и овлажнител за въздух „2 в 1“
Ema06
10/12/2024
България
Част от промоцията
Новият пречиствател 2 в 1, красив дизайн
Доволна съм, уредът ефективно пречиства въздуха, като премахва дори миризмата на цигарен дим. Въздухът в дома ми е много по-свеж. Страхотен дизайн, като украшение в интериора ми стои. Работи тихо, не го спирам дори и през нощта.
Предимства
функции, дизайн
Недостатъци
цената не е ниска
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Water от серия 3400 AC3421/13 Интелиг. пречиствател и овлажнител за въздух „2 в 1“
StefchoB
23/11/2024
България
Част от промоцията
Най-добрия уред, който съм имал
Овлажнява изключително добре! Пречистването на въздуха е на друго ниво, никога не съм предполагал, че въздуха у дома може да бъде като планински! Може да се използва и като нощна лампа.
Предимства
Пречиства и овлажнява много добре!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PureProtect Water от серия 3400 AC3421/13 Интелиг. пречиствател и овлажнител за въздух „2 в 1“
(1) CADR е тествана съгласно GB/T18801-2022. Подходяща площ за пречистване, изчислена по стандарт NRCC-54013.
(2) Изчислено: стая с обем 48 m3, CADR от 300 m3/h
(3) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван съгласно DIN71460 с аерозол с NaCl, с размер на частиците 0,003 um и 0,3 um, iUTA
(4) Тествано от CVC съгласно GB/T 23332-2018. Начална температура 23 ± 2°C и относителна влажност 30 ± 2% RH
(5) Спрямо стандартни ултразвукови овлажнители без допълнителна технология за намаляване на разпространението на бактерии, тествани от независима лаборатория
(6) Тест за скорост на намаляване на микробите от Airmid Healthgroup Ltd. с грипен вирус (H1N1) в тестова камера с обем 28,5 m3, при използване на турбо режим за 30 – 40 минути
(7) Тестван съгласно GB21551.3-2010 със S. Albus, камера с обем 30 m3, 1 h, турбо режим, лаборатория на 3-та страна
(8) Тест за скорост на намаляване на микробите от Antimikrop със SARS-CoV-2 в тестова камера с обем 30 m3, с използване на турбо режим за 1 h.
(9) Звуково налягане, съгласно IEC 60704, на 1,5 m.
(10) Тест на външна лаборатория съгласно GB/T 18801-2022 с TVOC, толуен и NO2: стая с площ 30 m3, турбо режим за 2 ч.
(11) Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.