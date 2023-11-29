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  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
  • Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност

Серия 5000Интелигентен вертикален керамичен отоплителен уред

CX5120/11

5
| (36) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност
Насладете се на мощно отопление и лесно управление на температурата. Уредът предлага бързо 2-секундно нагряване с регулируема мощност до 2000 W, технология с изкуствен интелект Eco за пестене на енергия, свързаност чрез приложение и усъвършенствани функции за безопасност.
Виж всички предимства

Спестява до 50% енергия спрямо обикновени отоплителни уреди с вентилиране

Мощно затопляне, оптимална енергийна ефективност

  • Бързо 2-секундно нагряване

  • Температурен дисплей

  • Подпомаган от изкуствен интелект за пестене на енергия

  • Свързано към приложението Air+

Мигновен комфорт с 2-секундно нагряване

Мигновен комфорт с 2-секундно нагряване

Насладете се на мощна, незабавна топлина само след 2 секунди с регулируема мощност до 2000 W. Идеален за помещения с площ до 20 m2.

Темп. дисплей за лесно управление

Темп. дисплей за лесно управление

Температурният дисплей на устройството предлага безпроблемно и бързо управление, което ви позволява лесно да наблюдавате и регулирате топлинните настройки до желаното от вас ниво на комфорт. Усъвършенстваният температурен дисплей предлага подобрена точност (2). За допълнителен комфорт просто изключете светлината на дисплея за спокойна атмосфера.

Eco AI пести до 50% енергия спрямо обикновени уреди (1)

Eco AI пести до 50% енергия спрямо обикновени уреди (1)

Първата в света електрическа отоплителна система, която използва изкуствен интелект, за да пести енергия, докато отоплява помещението. Нашата технология с изкуствен интелект Eco се адаптира към температурата в помещението, анализира навиците на употреба и следи външната температура, за да оптимизира потреблението на енергия. Просто активирайте режима Auto+ (Автоматичен+) в приложението Air+, за да откриете повече функции и да се насладите на персонализиран комфорт за икономия на енергия до 50% (1).

Технически данни

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Награди

  • Award image VRS_DA_AW00008000

Отзиви

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5.0

от 5

36

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

29/11/2023

Україна

Україна

Хороший та якісний обігрівач

Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту

Предимства

Швидка робота

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

29/11/2023

Україна

Україна

Функцію обігрівача виконує на всі 110%

Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний

Предимства

Зручність, енергоефективність, дизайн

Недостатъци

Ні

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

28/11/2023

Україна

Україна

Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн

Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.

Предимства

Компактний, потужний.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

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      1. (1) Този уред с режим Auto Plus, подпомаган от изкуствен интелект, може да спести до 50% kWh в сравнение със същия уред с ръчно управление и до 25% kWh само с температурен контрол. Спестяванията зависят от времето, географското местоположение, разпределението на стаята и използваните модели на използване.

      2. (2) Устройството е актуализирано за по-точно отразяване на температурата в помещението. Въпреки това, показаната температура на устройството може да се различава леко от стайната температура; тя отразява температурата около отоплителния уред.

      3. (3) Ниво на звука при скорост 1, съгласно IEC 60704-2-2