Бързо 2-секундно нагряване
Температурен дисплей
Подпомаган от изкуствен интелект за пестене на енергия
Свързано към приложението Air+
Насладете се на мощна, незабавна топлина само след 2 секунди с регулируема мощност до 2000 W. Идеален за помещения с площ до 20 m2.
Температурният дисплей на устройството предлага безпроблемно и бързо управление, което ви позволява лесно да наблюдавате и регулирате топлинните настройки до желаното от вас ниво на комфорт. Усъвършенстваният температурен дисплей предлага подобрена точност (2). За допълнителен комфорт просто изключете светлината на дисплея за спокойна атмосфера.
Първата в света електрическа отоплителна система, която използва изкуствен интелект, за да пести енергия, докато отоплява помещението. Нашата технология с изкуствен интелект Eco се адаптира към температурата в помещението, анализира навиците на употреба и следи външната температура, за да оптимизира потреблението на енергия. Просто активирайте режима Auto+ (Автоматичен+) в приложението Air+, за да откриете повече функции и да се насладите на персонализиран комфорт за икономия на енергия до 50% (1).
Награди
5.0
от 5
36
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
UlianaZ
29/11/2023
Україна
Част от промоцията
Хороший та якісний обігрівач
Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту
Предимства
Швидка робота
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Diana12
29/11/2023
Україна
Част от промоцията
Функцію обігрівача виконує на всі 110%
Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний
Предимства
Зручність, енергоефективність, дизайн
Недостатъци
Ні
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Hiha25
28/11/2023
Україна
Част от промоцията
Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн
Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.
Предимства
Компактний, потужний.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
(1) Този уред с режим Auto Plus, подпомаган от изкуствен интелект, може да спести до 50% kWh в сравнение със същия уред с ръчно управление и до 25% kWh само с температурен контрол. Спестяванията зависят от времето, географското местоположение, разпределението на стаята и използваните модели на използване.
(2) Устройството е актуализирано за по-точно отразяване на температурата в помещението. Въпреки това, показаната температура на устройството може да се различава леко от стайната температура; тя отразява температурата около отоплителния уред.
(3) Ниво на звука при скорост 1, съгласно IEC 60704-2-2