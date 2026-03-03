нов
AMF970/10
Пречиства с мощно филтриране 185 m3/ч
Охлажда ви с приятен въздушен поток
Бързо затопляне за 3 секунди
Хигиенично овлажняване с технология NanoCloud
Нашия първи уред 4 в 1, който пречиства и овлажнява въздуха, затопля или охлажда. Изберете най-добрия режим според нуждите си и оставете устройството да свърши останалото. Контрол на климата, по-лесен начин.
С мощно филтриране от 185 m3/ч (CADR) (1), устройството лесно пречиства помещения до 48 m2 и може да почисти стая от 20 m2 за по-малко от 16 минути (2). Устройството пречиства въздуха във всички режими, а режимът за пречистване автоматично отчита качеството на въздуха и регулира въздушния поток съответно.
Устройството осигурява мощен въздушен поток до 1470 m3/ч, а дизайнът без перки осигурява плавен, постоянен поток. За персонализиран комфорт изберете между 10 скорости на вентилатора според вашите нужди.
(1) CADR е тестван от сертифицирана независима лаборатория съгласно GB/T18801-2022.
(2) Изчислено според стандарт NRCC-54013.
(3) Показаната температура може да се различава от стайната; тя отразява температурата около устройството.
(4) Тествано от CVC съгласно GB/T 23332-2018. Начална температура 23±2°C и относителна влажност 30±2% RH.
(5) В сравнение със стандартни ултразвукови овлажнители, които не съдържат допълнителна технология за намаляване разпространението на бактерии, тествано от независима лаборатория.
(6) Звуково налягане, IEC 60704.
(7) От въздуха, преминаващ през филтъра, тествано съгласно DIN71460 с NaCl аерозол 0.003um и 0.3um, институт iUTA.
(8) От въздуха, преминаващ през филтъра, тествано с акари, брезов полен и котешки алергени съгласно SOP 350.003 на австрийския институт OFI.
(9) Тест за намаляване на микроби от външна лаборатория с грип (H1N1) в тестова камера 30m3, използвайки турбо режим за 1 час.
(10) Тествано съгласно GB21551.3-2010 с S. Albus, камера 30m3, 1 час, режим Turbo, независима лаборатория.
(11) Външен лабораторен тест GMT съгласно GB/T 18801-2022 с TVOC, толуен и NO2: помещение 30 m3, режим Turbo за 1 час.
(12) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата