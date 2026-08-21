Проектиран за тишина. Създаден за мощност.
Насладете се на мощно, тихо охлаждане с 3 скорости и плавно въртене за персонализиран комфорт. Изработен с качествени материали и елегантен, модерен дизайн, този настолен вентилатор предлага дълготрайна издръжливост и стилна работа—перфектен за всяко пространство.
Силен въздушен поток до 2000 м³/ч
Тихо охлаждане при 35 dB(A) (1)
3 скорости за персонализиран комфорт
Автоматично въртене и накланяне
Диаметър на главата 35 см
С охлаждащ капацитет до 2000 м³/ч и 5 перки, този вентилатор осигурява интензивен въздушен поток, който премахва застоялия въздух, изпълвайки пространството ви с освежаващ въздух за комфорт през целия ден.
Работейки на едва 35 dB(A) (1) – сравнимо с тиха спалня през нощта – този вентилатор осигурява мощно охлаждане, като същевременно поддържа спокойна, необезпокоявана среда, идеална за сън, работа или четене.
Насладете се на освежаващ въздушен поток, който достига до 30 м, осигурявайки приятен бриз в цялата стая. Независимо дали сте близо или далеч, се наслаждавайте на постоянно охлаждане, където и да се намирате.
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5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Rafal Wysz
21/08/2026
Polska
Wiatrak Philips
Extra wiatrak i obsluga. Na drugi dzien od zamowienia rano juz mialem paczke. Bardzo cichy jest i super robi wiatr.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Wentylator biurkowy Philips serii 1000 CX1030/01
(1) Ниво на звука при най-ниската скорост.