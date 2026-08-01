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  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
  • Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.

нов

PureProtect Lite от серия 700Пречиствател на въздух

AC0720/10

Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.
Насладете се на чист и безопасен въздух у дома с бързо облекчение от алергени, бактерии, вируси, миризми и газови замърсители. Премахва 99,97% от частиците, с минимална енергия и шум. С елегантен дизайн, опционална амбиентна светлина и интелигентно управление.
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Ефективно улавя алергени и замърсители

Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател.

  • Пречиства помещения до 75 m²

  • Нашият най-енергийно ефективен пречиствател

  • Живот на филтъра 3 години

  • 180 m³/ч скорост на чист въздух (CADR)

  • HEPA филтър и филтър с активен въглен

Пречиства помещения до 75 м²

Пречиства помещения до 75 м²

С CADR от 180 м³/ч (1) този пречиствател може да обнови въздуха в помещения до 75 м² всеки час (2), което го прави идеален за спални, офиси и подобни пространства.

Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател

Нашият най-енергийно ефективен, компактен пречиствател

Този пречиствател на въздуха осигурява отлична ефективност, като използва само 14 W, помагайки ви да поддържате ниска консумация на енергия и ниски разходи.

3-слойният филтър HEPA улавя 99,97% от ултрафините частици

3-слойният филтър HEPA улавя 99,97% от ултрафините частици

3-слойната филтрация, съставена от предварителен филтър, HEPA NanoProtect и активен въглен, улавя 99,97% от частиците с размер до 0,003 микрона (3) — по-малки от най-малкия известен вирус!

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      1. (1) CADR е тестван от сертифицирана лаборатория на трета страна, въз основа на GB/T18801-2022.

      2. (2) Размерът на помещението е изчислен при 1 ACH, въз основа на GB/T18801-2022.

      3. (3) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0,003 um и 0,3 um, институт iUTA.

      4. (4) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с домашни акари, брезов прашец и котешки алергени съгласно SOP 350.003 на австрийския институт OFI.

      5. (5) Тест за намаляване на микроби от външна лаборатория, с грип (H1N1) в тестова камера от 30 m³, използвайки турбо режим за 1,5 ч.

      6. (6) Тестван по GB21551.3-2010 със S. Albus, камера 30 m³, 1,5 ч, турбо режим, лаборатория на трета страна.

      7. (7) Външен тест на лаборатория GMT по GB/T 18801-2022 с TVOC, толуен и NO2.

      8. (8) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата.

      9. (9) Звуково налягане, IEC 60704, на 1,5 m.