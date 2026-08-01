нов
AC0720/10
Пречиства помещения до 75 m²
Нашият най-енергийно ефективен пречиствател
Живот на филтъра 3 години
180 m³/ч скорост на чист въздух (CADR)
HEPA филтър и филтър с активен въглен
С CADR от 180 м³/ч (1) този пречиствател може да обнови въздуха в помещения до 75 м² всеки час (2), което го прави идеален за спални, офиси и подобни пространства.
Този пречиствател на въздуха осигурява отлична ефективност, като използва само 14 W, помагайки ви да поддържате ниска консумация на енергия и ниски разходи.
3-слойната филтрация, съставена от предварителен филтър, HEPA NanoProtect и активен въглен, улавя 99,97% от частиците с размер до 0,003 микрона (3) — по-малки от най-малкия известен вирус!
нов
Отзиви
(1) CADR е тестван от сертифицирана лаборатория на трета страна, въз основа на GB/T18801-2022.
(2) Размерът на помещението е изчислен при 1 ACH, въз основа на GB/T18801-2022.
(3) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0,003 um и 0,3 um, институт iUTA.
(4) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван с домашни акари, брезов прашец и котешки алергени съгласно SOP 350.003 на австрийския институт OFI.
(5) Тест за намаляване на микроби от външна лаборатория, с грип (H1N1) в тестова камера от 30 m³, използвайки турбо режим за 1,5 ч.
(6) Тестван по GB21551.3-2010 със S. Albus, камера 30 m³, 1,5 ч, турбо режим, лаборатория на трета страна.
(7) Външен тест на лаборатория GMT по GB/T 18801-2022 с TVOC, толуен и NO2.
(8) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата.
(9) Звуково налягане, IEC 60704, на 1,5 m.