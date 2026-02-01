нов
CX7550/01
Мощен въздушен поток от 2.440 m³/h
Изключително тиха работа
Свързано с приложението Air+
Ниска консумация на енергия
DC мотор
Този вентилатор без перки осигурява силен въздушен поток от 2440 м³/ч, за бързо охлаждане на цялото пространство. Той разпространява хладния въздух по-далеч и по-широко (1), със скорост на въздуха до 8,4 м/с.
Насладете се на с 40% по-тихо охлаждане (1), до едва 22 dB (2). С безчетков постояннотоков двигател и изход за въздух, вдъхновен от аеродинамиката на самолетните криле, това е нашият най-тих вентилатор досега – идеален за спокоен сън, работа или пълна релаксация.
Енергоспестяващият постояннотоков двигател осигурява мощно охлаждане с до 40% по-малък разход на енергия (3). С максимум 30W, той използва по-малко енергия от традиционна лампа с нажежаема жичка – за да поддържа ниски енергийните ви разходи.
(1) спрямо предшественика CX5535
(2) Тествано при най-ниски настройки на скоростта
(3) спрямо модел с AC мотор