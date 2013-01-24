Монитор Philips за компютърни игри с 1 ms MPRT ефективно елиминира размазването и замъгляването при движение и предоставя по-остри и прецизни визуални ефекти, за да подобри вашето гейминг изживяване. Най-добрият избор за игра на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.