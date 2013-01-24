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Компютърни игри

Philips
Компютърни игри

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    Нашите любими монитори за компютърни игри

    • Philips PC Gaming monitor | computer monitors for gaming

      144 Hz, 1 ms MPRT гейминг монитор

      272E1GAJ/00

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      Гейминг мониторът Philips E line е страхотен многофункционален монитор, който предлага игра без прекъсване. Технологията Sync, скоростта на бързо обновяване от 144 Hz и 1 ms предоставят плавно удоволствие от развлечението без значение дали играете игри, или гледате филми.
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    • Philips PC Gaming monitor | computer monitors for gaming

      144 Hz, 1 ms MPRT гейминг монитор

      242E1GAJ/00

      Оборудвайте се

      Гейминг мониторът Philips E line е страхотен многофункционален монитор, който предлага игра без прекъсване. Технологията Sync, скоростта на бързо обновяване от 144 Hz и 1 ms предоставят плавно удоволствие от развлечението без значение дали играете игри, или гледате филми.
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      Gaming Headset

      Слушалки за компютърни игри

      TAGH401BL/00

      Надградено завладяващо гейминг изживяване

       

      С професионалната Dirac 3D съраунд технология, изключително лек дизайн, регулируема лента за глава, подложка за уши от полиуретанова и мемори пяна с охлаждащо усещане 40 мм прецизно балансирани високоговорители предоставят по-добро завладяващо гейминг изживяване за потребителите.
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      Функции на Philips за компютърни игри

      SmartImage лого
      SmartImageTM
                                                Game
      Новият гейминг дисплей Philips разполага с OSD с бърз достъп и фина настройка за геймъри, което ви предлага няколко опции – от FPS и Racing режим до RTS и Gamer 1 и 2 за персонализирани настройки.
      Ultra Wide-Color лого
      Ultra Wide-Color
      Технологията Ultra Wide-Color осигурява по-широк спектър от цветове за по-възхитителна картина. По-широката "цветова гама" на Ultra Wide-Color възпроизвежда по-естествени зелени, по-живи червени и по-дълбоки сини цветове.
      Лого на вградени високоговорители
      Вградени високоговорители
      Чифт висококачествени стерео високоговорители, вградени в дисплея. Те могат да бъдат с видимо насочване напред или невидимо насочване надолу, насочване нагоре, насочване назад и т.н., в зависимост от модела и дизайна.
      Завладяващи визуални ефекти

      Завладяващи визуални ефекти

      •VA екранът предоставя впечатляващи образи с широки зрителни ъгли.

      •16:9 Full HD дисплей за отчетливи детайлни изображения.

      •SmartContrast за богата детайлност на черното.

      Предимството в играта е ваше

      •144 Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи.

      •1 ms (MPRT) кратко време за реакция за ясни изображения и гладък геймплей.

      •Режим SmartImage Game, оптимизиран за геймъри.

      •По-широка гама от цветове на Ultra Wide-Color за ярка картина.

      Създадени за вас функции

      •По-малко умора на очите с технологията Flicker-Free

      •Режим LowBlue за ненатоварваща за очите работа

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      Конзолни геймъри

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