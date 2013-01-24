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Оборудвайте се
Гейминг мониторът Philips E line е страхотен многофункционален монитор, който предлага игра без прекъсване. Технологията Sync, скоростта на бързо обновяване от 144 Hz и 1 ms предоставят плавно удоволствие от развлечението без значение дали играете игри, или гледате филми.
Оборудвайте се
Гейминг мониторът Philips E line е страхотен многофункционален монитор, който предлага игра без прекъсване. Технологията Sync, скоростта на бързо обновяване от 144 Hz и 1 ms предоставят плавно удоволствие от развлечението без значение дали играете игри, или гледате филми.