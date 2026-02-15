Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Бъдете готови да играете до 360 Hz с придружаваща разделителна способност на картината, която ще остави остави удивени. Постигайте цели и уцелвайте целите по-бързо и, да не говорим, със спираща шоуто яснота: Игрите ще изглеждат чисти и отчетливи, докато бързо преминавате през нива и се състезавате през сцени.
Защитете истинските цветове на QD-OLED дисплея си от избледняване с течение на времето. За да удължи живота на дисплея ви, този монитор има вграден графенов щит, който поддържа дисплея ви хладен. Графенът запазва целостта на дисплея, като разпределя равномерно топлината, генерирана от синята светлина, излъчвана от екрана ви, и охлажда по-ефективно от графита. За геймърите това означава, че можете да играете с увереност, че цветовете в играта ви ще останат с перфектни пиксели.
Тези дисплеи Philips предлагат кристалночисти изображения с Quad HD 2560 x 1440 или 2560 x 1080 пиксела. Използвайки висококачествени панели с висока гъстота на пикселите благодарение на високоскоростни връзки, тези нови дисплеи вдъхват живот на вашите изображения и графики. Независимо дали сте взискателен професионалист, който се нуждае от изключително детайлна информация за CAD-CAM приложения, използвате приложения за 3D графика, или сте финансов гений, който работи с огромни електронни таблици, дисплеите Philips ще ви осигурят кристалночисти изображения.
Награди
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Zsolt740
15/02/2026
Magyarország
Част от промоцията
Потвърден купувач
Ez egy kiálló termék.
Közel két hónap használat után kijelenthetem, hogy ez a monitor ebben az árkategóriában az egyik legjobb vétel. El kell bíbelődni a személyre szabással, de meghálálja. Elképesztően jó képminőség, színek, képfrissítés. Pozitív tapasztalatom: Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok és jól konfigurálható védelmi funkciók a beégés ellen. Negatív tapasztalatom: A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care kissé túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre. A gyári lábakon oldal irányba nehézkesen mozgatható a monitor.
Предимства
Fantasztikus képminőség. Valódi HDR. Rendkívül alacsony késleltetési idő Remekül használható PC hez és Konzoljoz (Ps5)is. Sok beállítási lehetőség. Rendkívül jó ár érték arány. Sok csatlakozási lehetőség + usb hub. Rendkívúl sok védelmi funkció.
Недостатъци
A Philips gyári szinprofiljai túl szaturáltak, nem természetes színek. Érdemes kézzel utána állítani. A panel care gyakran túl agresszíven és gyakran figyelmeztet a frissítésre.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Gaming Monitor 27M2N8500 Játékhoz tervezett QD OLED monitor
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse Моделът на измерване е 1 хоризонтална линия.
Покритие на DCI-P3, базирано на CIE1976, зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC и зона Adobe RGB, базирана на CIE1976.
Активни пиксели: 2560 (Х) x 1440 (В). Общ брой пиксели: 2576 (Х) x 1456 (В); допълнителни пиксела от всяка страна, място, запазено за pixel orbiting.
Съотношението на излъчваната от дисплея светлина в диапазона от 415 – 455 nm към излъчваната от дисплея 400 – 500 nm трябва да бъде по-малко от 50%.
За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.
Този монитор е проектиран с цел устойчивост: основата е изработена от 35% рециклирана пластмаса.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.
Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.
Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.
Интерфейс за поддръжка на NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Не забравяйте да актуализирайте NVIDIA® G-SYNC® драйвера до най-новата версия, вижте повече информация на уебсайта на NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Уверете се, че графичната ви карта поддържа NVIDIA® G-SYNC®