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  • Игрите са на следващо ниво
  • Игрите са на следващо ниво
  • Energy Label Europe E
    Игрите са на следващо ниво
  • Игрите са на следващо ниво
  • Игрите са на следващо ниво
  • Игрите са на следващо ниво
  • Игрите са на следващо ниво
  • Игрите са на следващо ниво

Evnia Gaming MonitorFull HD гейминг монитор

24M1N3200ZS/00

4
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Игрите са на следващо ниво
Този монитор за игри Philips е страхотен универсален дисплей за интензивни компютърни игри, изпълнени с екшън. Технологията за синхронизиране от 165Hz и 1 ms осигурява плавен геймплей. Практически безрамковият дисплей с Ultra Wide-Color подобрява завладяващото визуално изживяване.
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Игрите са на следващо ниво

  • Evnia 3000

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; плавна игра без прекъсване и забавяне

AMD FreeSync™ Premium; плавна игра без прекъсване и забавяне

Геймингът не трябва да е избор между накъсан геймплей и насечени кадри. AMD FreeSync™ Premium предоставя на сериозните геймъри плавна игра без прекъсване и забавяне с върхова производителност. Не правете компромиси, играйте уверено с висока скорост на обновяване, компенсация на ниска кадрова честота и ниско забавяне.

165 Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи

165 Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи

Вие играете игри, които са интензивни и в които победата е важна. Нужен ви е дисплей без забавяне, със свръхгладки образи. Този дисплей Philips преначертава изображението на екрана до 165 пъти в секунда, много по-бързо от стандартен дисплей. По-малката кадрова честота може да направи враговете да изглеждат сякаш скачат от място на място по екрана, което ги прави трудни мишени. Със 165 Hz кадрова честота получавате тези критично важни липсващи изображения на екрана, които показват движението на врага свръхгладко, за да можете лесно да се прицелите. Със свръхниско забавяне и без "накъсване" на екрана този дисплей Philips е вашият идеален партньор за игри

1ms (MPRT) кратко време за реакция за ясно изображения и гладък геймплей

1ms (MPRT) кратко време за реакция за ясно изображения и гладък геймплей

MPRT (време за реакция на движеща се картина) е по-интуитивен начин да се опише времето на отговор, което директно се отнася за продължителността от гледане на размазана картина с шум до чисти и ясни изображения. Геймърски монитор на Philips с MPRT от 1 ms ефективно елиминира замъгляването и размазването на движенията, предоставя по-остри и прецизни визуализации за подобряване на геймърското изживяване. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

03/12/2023

Slovensko

Slovensko

Потвърден купувач

Philips 24M1N3200ZS/00

Monitor je k pomeru cena/výkon výborný. Zatiaľ som nenašiel žiadne mrtve pixely, používam ho zatiaľ krátko, cca 3 mesiace. Jediné mínus by som spomenul nemožnosť nájsť icc profil pre tento monitor aj preto jedna hviezda dole.

Предимства

Môj kus nemá žiadne mrtve pixely

Недостатъци

Neviem nájsť icc profil na internete

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Gaming Monitor 24M1N3200ZS Herný monitor s rozlíšením Full HD

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      3. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      4. Покритие на Adobe RGB, базирано на CIE1976

      5. Максималната разделителна способност работи както за HDMI вход, така и за DP вход.

      6. За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.

      7. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      8. MPRT е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MPRT е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.

      9. MPRT е оптимизиран за игри режим. Включването на MPRT може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за игри.

      10. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      11. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.