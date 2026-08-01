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Evnia Gaming monitorQuad HD гейминг монитор

27M2N3500NF/00

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Този 27-инчов монитор IPS Evnia осигурява резки визуални ефекти в игрите. Със своята честота на опресняване от 144 Hz и 0,5 ms Smart MBR можете да очаквате ясни визуализации и висококачествено цялостно гейминг изживяване.
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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

144 Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи

144 Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи

Вие играете интензивно и състезателно. Нужен ви е дисплей без забавяне, със свръхгладки образи. Този дисплей Philips преначертава изображението на екрана до 144 пъти в секунда, по същество 2,4 пъти по-бързо от стандартен дисплей. По-малката кадрова честота може да направи враговете да изглеждат сякаш скачат от място на място по екрана, което ги прави трудни мишени. Със 144 Hz кадрова честота получавате тези критично важни липсващи изображения на екрана, които показват движението на врага свръхгладко, за да можете лесно да се прицелите. Със свръхниско забавяне и без "накъсване" на екрана този дисплей Philips е вашият идеален партньор за игри

Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между устройствата и монитора

Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между устройствата и монитора

Закъснението при въвеждане е количеството време, което изминава от извършването на действие чрез свързани устройства и виждането на резултата на екрана. Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между въвеждането на команда от вашите устройства към монитора. Силно подобрете играенето на видеоигри, които изискват бърза реакция, което ще бъде особено важно за този, който играе забързани конкурентни игри.

0,5 ms ултрабърза скорост за ясни изображения и плавен геймплей

0,5 ms ултрабърза скорост за ясни изображения и плавен геймплей

Philips Evnia с 0,5 ms Smart MBR ефективно елиминира замъгляването и размазването на движението и осигурява по-резки и прецизни изображения за подобряване на гейминг изживяването. Бързо движещото се действие и драматичните преходи ще бъдат рендирани гладко. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.

      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Покритие на Adobe RGB и DCI-P3, базирано на CIE1976, зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC, базирана на CIE1976.

      4. Smart MBR е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато Smart MBR е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележима промяна в яркостта

      5. Smart MBR е оптимизиран за гейминг режим. Включването на Smart MBR може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за гейминг

      6. Този монитор допринася за устойчивостта: корпусът на монитора е съставен от 85% рециклирана след употреба пластмаса.

      7. Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.

      8. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.