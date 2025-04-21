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Evnia Gaming monitorFull HD гейминг монитор

24M2N3200NF/00

3.8
| (4) Отзиви
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Този 24-инчов монитор с IPS дисплей осигурява резки визуални ефекти в игрите. Със своята честота на опресняване от 144 Hz и 0,5 ms Smart MBR можете да очаквате ясни визуализации и висококачествено цялостно гейминг изживяване.
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  • Evnia 3000

  • 24 (23,8"/60,5 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

144 Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи

144 Hz скорост на обновяване за свръхгладки, кристални образи

Вие играете интензивно и състезателно. Нужен ви е дисплей без забавяне, със свръхгладки образи. Този дисплей Philips преначертава изображението на екрана до 144 пъти в секунда, по същество 2,4 пъти по-бързо от стандартен дисплей. По-малката кадрова честота може да направи враговете да изглеждат сякаш скачат от място на място по екрана, което ги прави трудни мишени. Със 144 Hz кадрова честота получавате тези критично важни липсващи изображения на екрана, които показват движението на врага свръхгладко, за да можете лесно да се прицелите. Със свръхниско забавяне и без "накъсване" на екрана този дисплей Philips е вашият идеален партньор за игри

Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между устройствата и монитора

Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между устройствата и монитора

Закъснението при въвеждане е количеството време, което изминава от извършването на действие чрез свързани устройства и виждането на резултата на екрана. Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между въвеждането на команда от вашите устройства към монитора. Силно подобрете играенето на видеоигри, които изискват бърза реакция, което ще бъде особено важно за този, който играе забързани конкурентни игри.

0,5 ms ултрабърза скорост за ясни изображения и плавен геймплей

0,5 ms ултрабърза скорост за ясни изображения и плавен геймплей

Philips Evnia с 0,5 ms Smart MBR ефективно елиминира замъгляването и размазването на движението и осигурява по-резки и прецизни изображения за подобряване на гейминг изживяването. Бързо движещото се действие и драматичните преходи ще бъдат рендирани гладко. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.

Технически данни

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Отзиви

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3.8

от 5

4

Отзиви

3
2

21/04/2025

България

България

Excellent budget gaming monitor

This is an excellent budget gaming monitor - it features a high refresh rate and an excellent pixel response time for a blur-free experience, as well as all of the latest VRR, HDR, MBR, Flicker Free, etc, etc technologies that make the modern gaming experience better; The gaming technologies used are top notch: Gsync comes with LFC if you are on console or getting below 60 fps; MBR does not produce flickering since it directly controls backlight brightness; The HDR 10 is impressive but it requires some in-game calibration to achieve better contrast in the dark scenes - lowering the in-game brightness does the trick for me.

Предимства

One of the best monitors in its price range.

Недостатъци

The speakers sound too quiet in most video games and need to have loudness equalization enabled in Windows to sound right. They sound normal in the browser but become quiet in-game. My previous Philips monitor did not do that. Feels like a software issue

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Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Full HD гейминг монитор

26/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Bestbuy gaming 24"

Odličan monitor za te novce. Definitivno najbolja specka za plaćeno.

Предимства

Omjer cijene i kvalitete

Недостатъци

Za te novce nemam ništa za zamjeriti

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 24M2N3200A Full HD monitor za igranje

17/02/2025

Česká republika

Česká republika

S tímto monitorem jsem spokojený z několika důvodů. Menu je srozumitelné a v češtině, což usnadňuje nastavení. Praktická je i možnost vypnutí LED diody. Ekologické balení s minimem plastů je chvályhodné. Jedinou výtku mám k reproduktorům, jejichž zvuk je bohužel podprůměrný.

Предимства

parametry, cena

Недостатъци

zvuk reprodkuktorů

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3200A Herní monitor Full HD LCD

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      Откази от отговорност

      1. За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.

      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Покритие на Adobe RGB и DCI-P3, базирано на CIE1976, зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC, базирана на CIE1976.

      4. Smart MBR е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MBR е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.

      5. Smart MBR е оптимизиран за игри режим. Включването на Smart MBR може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за гейминг.

      6. Този монитор допринася за устойчивостта: корпусът на монитора е съставен от 85% рециклирана след употреба пластмаса.

      7. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      8. Интерфейс за поддръжка на NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      9. Не забравяйте да актуализирайте NVIDIA® G-SYNC® драйвера до най-новата версия, вижте повече информация на уебсайта на NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      10. Уверете се, че графичната ви карта поддържа NVIDIA® G-SYNC®

      11. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.

      12. Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.