25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (24,5"/62,2 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
Докато играете най-интензивните, ангажиращи екшън игри, свръхвисоката скорост на обновяване от 240 Hz подобрява изключително плавното гейминг изживяване без забавяне. Този дисплей Philips преначертава изображенията на екрана до 240 пъти в секунда, което е много по-бързо от стандартен дисплей. Особено за игри с бързо действие, като FPS и състезателни игри, 240 Hz предоставя превъзходно движение и ясни изображения. С дисплей Philips 240 Hz динамичните сцени в игрите са без трептене и раздвояване на изображенията. Ще изпитате по-дълбоко потапяне и ще се почувствате сякаш сте в играта.
Philips Evnia с 0,5 ms Smart MBR ефективно елиминира замъгляването и размазването на движението и осигурява по-резки и прецизни изображения за подобряване на гейминг изживяването. Бързо движещото се действие и драматичните преходи ще бъдат рендирани гладко. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.
Закъснението при въвеждане е количеството време, което изминава от извършването на действие чрез свързани устройства и виждането на резултата на екрана. Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между въвеждането на команда от вашите устройства към монитора. Силно подобрете играенето на видеоигри, които изискват бърза реакция, което ще бъде особено важно за този, който играе забързани конкурентни игри.
1.0
от 5
1
Рецензия
Finick_1
08/12/2024
Україна
Максимально не задоволенинй
І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати
Недостатъци
Усі причини навів вище також можу надати відео докази
Този отзив е направен за Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
Този отзив е направен за Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD
За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Smart MBR е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MBR е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.
Smart MBR е оптимизиран за игри режим. Включването на Smart MBR може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за гейминг.
Зона NTSC, базирана на CIE1976
Зона sRGB, базирана на CIE1931
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.