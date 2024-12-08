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Evnia Gaming MonitorFull HD гейминг монитор

25M2N3200W/01

1
| (1) Рецензия
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Всички ние държим на високата скорост. Този монитор има 240 Hz скорост на обновяване и 16:9 Full HD дисплей, за да можете да играете играта си в реално време, придружена с ясно и детайлно изображение.
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  • Evnia 3000

  • 25 (24,5"/62,2 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Свръхвисока скорост на обновяване от 240 Hz за игри без забавяне

Свръхвисока скорост на обновяване от 240 Hz за игри без забавяне

Докато играете най-интензивните, ангажиращи екшън игри, свръхвисоката скорост на обновяване от 240 Hz подобрява изключително плавното гейминг изживяване без забавяне. Този дисплей Philips преначертава изображенията на екрана до 240 пъти в секунда, което е много по-бързо от стандартен дисплей. Особено за игри с бързо действие, като FPS и състезателни игри, 240 Hz предоставя превъзходно движение и ясни изображения. С дисплей Philips 240 Hz динамичните сцени в игрите са без трептене и раздвояване на изображенията. Ще изпитате по-дълбоко потапяне и ще се почувствате сякаш сте в играта.

0,5 ms ултрабърза скорост за ясни изображения и плавен геймплей

0,5 ms ултрабърза скорост за ясни изображения и плавен геймплей

Philips Evnia с 0,5 ms Smart MBR ефективно елиминира замъгляването и размазването на движението и осигурява по-резки и прецизни изображения за подобряване на гейминг изживяването. Бързо движещото се действие и драматичните преходи ще бъдат рендирани гладко. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.

Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между устройствата и монитора

Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между устройствата и монитора

Закъснението при въвеждане е количеството време, което изминава от извършването на действие чрез свързани устройства и виждането на резултата на екрана. Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между въвеждането на команда от вашите устройства към монитора. Силно подобрете играенето на видеоигри, които изискват бърза реакция, което ще бъде особено важно за този, който играе забързани конкурентни игри.

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Отзиви

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1.0

от 5

1

Рецензия

5
4
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2

08/12/2024

Україна

Україна

Максимально не задоволенинй

І ось причини: Одразу був один застряглий піксель зеленого кольору А наразі майже через рік користування він тупо почав вигорати

Недостатъци

Усі причини навів вище також можу надати відео докази

Този отзив е направен за Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

Този отзив е направен за Gaming Monitor 25M2N3200W Ігровий монітор Full HD

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      Откази от отговорност

      1. За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.

      2. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      3. Smart MBR е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато MBR е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележими промени в яркостта.

      4. Smart MBR е оптимизиран за игри режим. Включването на Smart MBR може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за гейминг.

      5. Зона NTSC, базирана на CIE1976

      6. Зона sRGB, базирана на CIE1931

      7. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.