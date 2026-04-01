ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Energy Label Europe F
    Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Energy Label Europe F
    Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри
  • Разширете възможностите за игри

Evnia Fast IPS Gaming monitorQuad HD гейминг монитор

27M2N3501PA/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

2 Награди

Разширете възможностите за игри
Този 27-инчов монитор с бърз IPS дисплей осигурява резки визуални ефекти в игрите. Със своята честота на опресняване от 260 Hz с възможност за овърклок и 0,3 ms Smart MBR можете да очаквате ясни визуализации и висококачествено цялостно гейминг изживяване.
Виж всички предимства

Разширете възможностите за игри

  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Свръхвисока честота на опресняване от 260 Hz за игри практически без забавяне

Свръхвисока честота на опресняване от 260 Hz за игри практически без забавяне

Докато играете най-интензивните екшън игри, Philips Evnia предлага овърклок на честотата на опресняване от 260 Hz, като подобрява изключително плавното гейминг изживяване без забавяне. Особено за бързи игри като FPS и състезателни игри осигурява превъзходно движение и яснота на визуализацията. Ще изпитате по-дълбоко потапяне и усещане за реален живот в играта.

Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между устройствата и монитора

Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между устройствата и монитора

Закъснението при въвеждане е количеството време, което изминава от извършването на действие чрез свързани устройства и виждането на резултата на екрана. Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между въвеждането на команда от вашите устройства към монитора. Силно подобрете играенето на видеоигри, които изискват бърза реакция, което ще бъде особено важно за този, който играе забързани конкурентни игри.

0,3 ms ултрабърза скорост за ясни изображения и плавен геймплей

0,3 ms ултрабърза скорост за ясни изображения и плавен геймплей

Дисплей Philips с 0,3 ms Smart MBR ефективно елиминира замъгляването и размазването на движението и осигурява по-резки и прецизни изображения за подобряване на гейминг изживяването. Бързо движещото се действие и драматичните преходи ще бъдат рендирани гладко. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Награди

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

01/04/2026

Polska

Polska

Потвърден купувач

Nowy sprzęt

Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Максималната резолюция работи само за DP входа.

      2. За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.

      3. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      4. Покритие на Adobe RGB и DCI-P3, базирано на CIE1976, зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC, базирана на CIE1976.

      5. Цветове на дисплея: 10 бита могат да бъдат достигнати чрез DP при 200 Hz с QHD разделителна способност

      6. Функцията Overclock увеличава естествената скорост на обновяване, но има и някои свързани рискове заедно с нея. Ако екранът се показва необичайно след рестартиране, моля, изключете настройката Overclock, намираща се в екранното меню на монитора.

      7. Smart MBR е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато Smart MBR е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележима промяна в яркостта

      8. Smart MBR е оптимизиран за гейминг режим. Включването на Smart MBR може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за гейминг

      9. Този монитор се стреми към устойчивост: крачетата на стойката и държачът за слушалки са изработени от 35% рециклирана пластмаса, а шасито на монитора е съставено от 85% рециклирана след употреба пластмаса.

      10. Stark Shadow Boost не може да се активира, докато ниското забавяне при въвеждане е активирано.

      11. Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.

      12. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.