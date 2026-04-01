27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Докато играете най-интензивните екшън игри, Philips Evnia предлага овърклок на честотата на опресняване от 260 Hz, като подобрява изключително плавното гейминг изживяване без забавяне. Особено за бързи игри като FPS и състезателни игри осигурява превъзходно движение и яснота на визуализацията. Ще изпитате по-дълбоко потапяне и усещане за реален живот в играта.
Закъснението при въвеждане е количеството време, което изминава от извършването на действие чрез свързани устройства и виждането на резултата на екрана. Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между въвеждането на команда от вашите устройства към монитора. Силно подобрете играенето на видеоигри, които изискват бърза реакция, което ще бъде особено важно за този, който играе забързани конкурентни игри.
Дисплей Philips с 0,3 ms Smart MBR ефективно елиминира замъгляването и размазването на движението и осигурява по-резки и прецизни изображения за подобряване на гейминг изживяването. Бързо движещото се действие и драматичните преходи ще бъдат рендирани гладко. Най-добрият избор за играене на вълнуващи и изискващи бърза реакция игри.
Награди
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Qu1s4y
01/04/2026
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Nowy sprzęt
Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Максималната резолюция работи само за DP входа.
За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Покритие на Adobe RGB и DCI-P3, базирано на CIE1976, зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC, базирана на CIE1976.
Цветове на дисплея: 10 бита могат да бъдат достигнати чрез DP при 200 Hz с QHD разделителна способност
Функцията Overclock увеличава естествената скорост на обновяване, но има и някои свързани рискове заедно с нея. Ако екранът се показва необичайно след рестартиране, моля, изключете настройката Overclock, намираща се в екранното меню на монитора.
Smart MBR е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато Smart MBR е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележима промяна в яркостта
Smart MBR е оптимизиран за гейминг режим. Включването на Smart MBR може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за гейминг
Този монитор се стреми към устойчивост: крачетата на стойката и държачът за слушалки са изработени от 35% рециклирана пластмаса, а шасито на монитора е съставено от 85% рециклирана след употреба пластмаса.
Stark Shadow Boost не може да се активира, докато ниското забавяне при въвеждане е активирано.
Продуктите и аксесоарите, изброени в тази листовка, може да се различават според държавата и региона.
Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.