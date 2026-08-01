25M2N5200P/00
Evnia 5000
25 (24,5"/62,2 см диаг.)
1920 x 1080 (Full HD)
Геймингът не трябва да е избор между накъсан геймплей и насечени кадри. AMD FreeSync™ Premium предоставя на сериозните геймъри плавна игра без прекъсване и забавяне с върхова производителност. Не правете компромиси, играйте уверено с висока скорост на обновяване, компенсация на ниска кадрова честота и ниско забавяне.
Дисплеят Philips Evnia с 280 Hz издига вашето изживяване при игра до нови измерения. Краткото закъснение при въвеждане, съчетано с технологията с променлива скорост на обновяване, ви дава предимство при потапяне в игрите. Освен това, нашият панел с широк зрителен ъгъл и висока разделителна способност осигурява реалистично изживяване при игра с ненадмината точност на цветовете. Фокусирайте се върху това, което има значение, тъй като регулируемата стойка осигурява комфорта, който заслужавате, а технологията без трептене осигурява лесно гледане, така че да продължите да играете без притеснения за здравето си.
Закъснението при въвеждане е количеството време, което изминава от извършването на действие чрез свързани устройства и виждането на резултата на екрана. Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между въвеждането на команда от вашите устройства към монитора. Силно подобрете играенето на видеоигри, които изискват бърза реакция, което ще бъде особено важно за този, който играе забързани конкурентни игри.
Отзиви
Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.
Максималната резолюция работи само за DP входа.
За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse
Smart MBR е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато smart MBR е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележима промяна в яркостта
Smart MBR е оптимизиран за игри режим. Включването на Smart MBR може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за гейминг.
Покритие на Adobe RGB и DCI-P3, базирано на CIE1976, зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC, базирана на CIE1976.
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Интерфейс за поддръжка на NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Не забравяйте да актуализирайте NVIDIA® G-SYNC® драйвера до най-новата версия, вижте повече информация на уебсайта на NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Уверете се, че графичната ви карта поддържа NVIDIA® G-SYNC®
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