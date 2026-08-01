Невероятна скорост на обновяване от 280 Hz за най-плавния геймплей

Дисплеят Philips Evnia с 280 Hz издига вашето изживяване при игра до нови измерения. Краткото закъснение при въвеждане, съчетано с технологията с променлива скорост на обновяване, ви дава предимство при потапяне в игрите. Освен това, нашият панел с широк зрителен ъгъл и висока разделителна способност осигурява реалистично изживяване при игра с ненадмината точност на цветовете. Фокусирайте се върху това, което има значение, тъй като регулируемата стойка осигурява комфорта, който заслужавате, а технологията без трептене осигурява лесно гледане, така че да продължите да играете без притеснения за здравето си.