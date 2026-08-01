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  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Energy Label Europe E
    Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен
  • Вашето гейминг изживяване в максимална степен

Evnia Gaming MonitorFull HD гейминг монитор

25M2N5200P/00

Вашето гейминг изживяване в максимална степен
Гейминг монитор, който предлага най-доброто от двата свята. Със SmartContrast, заедно с комбинацията от технологията AMD FreeSync Premium и скорост на обновяване от 280 Hz, този продукт обещава плавна игра без забавяне, без да прави компромис с качеството на картината.
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Вашето гейминг изживяване в максимална степен

  • Evnia 5000

  • 25 (24,5"/62,2 см диаг.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

AMD FreeSync™ Premium; плавна игра без прекъсване и забавяне

AMD FreeSync™ Premium; плавна игра без прекъсване и забавяне

Геймингът не трябва да е избор между накъсан геймплей и насечени кадри. AMD FreeSync™ Premium предоставя на сериозните геймъри плавна игра без прекъсване и забавяне с върхова производителност. Не правете компромиси, играйте уверено с висока скорост на обновяване, компенсация на ниска кадрова честота и ниско забавяне.

Невероятна скорост на обновяване от 280 Hz за най-плавния геймплей

Невероятна скорост на обновяване от 280 Hz за най-плавния геймплей

Дисплеят Philips Evnia с 280 Hz издига вашето изживяване при игра до нови измерения. Краткото закъснение при въвеждане, съчетано с технологията с променлива скорост на обновяване, ви дава предимство при потапяне в игрите. Освен това, нашият панел с широк зрителен ъгъл и висока разделителна способност осигурява реалистично изживяване при игра с ненадмината точност на цветовете. Фокусирайте се върху това, което има значение, тъй като регулируемата стойка осигурява комфорта, който заслужавате, а технологията без трептене осигурява лесно гледане, така че да продължите да играете без притеснения за здравето си.

Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между устройствата и монитора

Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между устройствата и монитора

Закъснението при въвеждане е количеството време, което изминава от извършването на действие чрез свързани устройства и виждането на резултата на екрана. Краткото закъснение при въвеждане намалява времевото забавяне между въвеждането на команда от вашите устройства към монитора. Силно подобрете играенето на видеоигри, които изискват бърза реакция, което ще бъде особено важно за този, който играе забързани конкурентни игри.

Технически данни

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Отзиви

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      1. Логото/търговската марка "IPS" и свързаните с него патенти за технологии са собственост на съответните им притежатели.

      2. Максималната резолюция работи само за DP входа.

      3. За най-добра производителност винаги се уверявайте, че вашата графична карта може да постигне максимална разделителна способност и честота на опресняване на този дисплей Philips.

      4. Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse

      5. Smart MBR е за регулиране на яркостта за намаляване на размазването, така че не може да се регулира яркостта, докато smart MBR е включен. За да се намали размазването на движенията, светодиодната подсветка ще мига периодично и синхронно с опресняването на екрана, което може да доведе до забележима промяна в яркостта

      6. Smart MBR е оптимизиран за игри режим. Включването на Smart MBR може да доведе до забележимо трептене на екрана. Препоръчително е да го изключите, когато не използвате функцията за гейминг.

      7. Покритие на Adobe RGB и DCI-P3, базирано на CIE1976, зона sRGB, базирана на CIE1931, зона NTSC, базирана на CIE1976.

      8. Advanced Micro Devices, Inc 2020. Всички права запазени. AMD и стрелката лого на AMD, AMD FreeSync™ и комбинации от тях са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена на продукти в тази публикация са само за идентификационни цели и могат да бъдат търговски марки на съответните им собственици.

      9. Интерфейс за поддръжка на NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

      10. Не забравяйте да актуализирайте NVIDIA® G-SYNC® драйвера до най-новата версия, вижте повече информация на уебсайта на NVIDIA: https://www.nvidia.com/

      11. Уверете се, че графичната ви карта поддържа NVIDIA® G-SYNC®

      12. Мониторът може да изглежда различно от характерните изображения.