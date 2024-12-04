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Philips HomeRunКомплект за подмяна серия 2000 и 3000

XV1433/00

2.8

| (4) Отзиви

1 награда

Резервен комплект за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000

Всичко, от което се нуждаете, за да извършите поддръжка на вашите прахосмукачки-роботи HomeRun от серия 2000 и 3000. Оригиналният резервен комплект съдържа 2 филтъра EPA11, 1 основна четка и 1 странична четка. Подходящ за XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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Съвместими продукти

Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2000/15

Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2100/15

Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2100/25

Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2100/10

Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2100/20

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Робот за сухо и мокро почистване

XU3000/01

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Робот за сухо и мокро почистване

XU3100/01

Оригинален комплект за смяна

Резервен комплект за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000

  • 2 x EPA11 филтъра, резервен комплект за роботи HomeRun 3000

  • 1 x основна четка

  • 1 x странична четка

  • Съвместимост: серия 2000 и 3000

Филтър EPA11 за отлично филтриране

Комплектът включва 2 x филтъра EPA11. Филтърът улавя повече от 95% от финия прах, преди въздухът да се изпусне обратно в помещението. Така се постига чист въздух без прах в дома Ви. Филтърът трябва да се сменя на всеки 3 – 6 месеца.

Основна четка за всички видове под

Основната четка под робота се разхлабва и повдига замърсяванията и праха за цялостно почистване. Сменяйте основната четка на всеки 6 – 12 месеца.

Почиства близо до стените и дълбоко в ъглите

За по-щателно почистване роботизираната прахосмукачка използва страничната си четка за помитане по ръбовете, за да внесе замърсяването към входния отвор за засмукване. Сменяйте страничната четка на всеки 6 – 12 месеца. Страничната четка лесно се поставя с щракване върху роботизираната прахосмукачка за бърза и лесна поддръжка.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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2.8

от 5

4

Отзиви

3
2

04/12/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Задоволена виробом

Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Дата на използване 2023-11-04

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Дата на използване 2023-11-04

19/03/2025

Latvija

Latvija

Labs palīgs mājas uzkopšanā.

Този отзив е направен за HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

Този отзив е направен за HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

03/02/2026

Magyarország

Magyarország

Haszontalan

Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.

Този отзив е направен за HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

Този отзив е направен за HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

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      1. Когато се използва на робот за сухо и мокро почистване HomeRun от серия 3000 Aqua.