XV1433/00
Резервен комплект за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000
Всичко, от което се нуждаете, за да извършите поддръжка на вашите прахосмукачки-роботи HomeRun от серия 2000 и 3000. Оригиналният резервен комплект съдържа 2 филтъра EPA11, 1 основна четка и 1 странична четка. Подходящ за XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
XU2000/15
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3100/01
2 x EPA11 филтъра, резервен комплект за роботи HomeRun 3000
1 x основна четка
1 x странична четка
Съвместимост: серия 2000 и 3000
Комплектът включва 2 x филтъра EPA11. Филтърът улавя повече от 95% от финия прах, преди въздухът да се изпусне обратно в помещението. Така се постига чист въздух без прах в дома Ви. Филтърът трябва да се сменя на всеки 3 – 6 месеца.
Основната четка под робота се разхлабва и повдига замърсяванията и праха за цялостно почистване. Сменяйте основната четка на всеки 6 – 12 месеца.
За по-щателно почистване роботизираната прахосмукачка използва страничната си четка за помитане по ръбовете, за да внесе замърсяването към входния отвор за засмукване. Сменяйте страничната четка на всеки 6 – 12 месеца. Страничната четка лесно се поставя с щракване върху роботизираната прахосмукачка за бърза и лесна поддръжка.
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Награди
2.8
от 5
4
Отзиви
Erika67
04/12/2024
Україна
Потвърден купувач
Задоволена виробом
Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Дата на използване 2023-11-04
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Дата на използване 2023-11-04
Siliks
19/03/2025
Latvija
Labs palīgs mājas uzkopšanā.
Този отзив е направен за HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
Този отзив е направен за HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
golyor1
03/02/2026
Magyarország
Haszontalan
Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.
Този отзив е направен за HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Този отзив е направен за HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Когато се използва на робот за сухо и мокро почистване HomeRun от серия 3000 Aqua.