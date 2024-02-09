Това роботче наистина прави, каквото му пише на кашона. Специално този модел си е истински робот – освен че чисти, сам си изхвърля боклука и минава пода с вода. Така си е напълно самостоятелен, пускаш го и не се занимаваш повече. Имам алергия и е важно прахът да се обира и с вода редовно, а нямам време всеки ден да минавам подовете на ръка. Като се напълни с боклуци, сам се прибира на станцията и си изхвърля боклука, което го прави много самостоятелен за цялото минаване на апартамента, без да се препълва. Стаите са по-свежи всеки ден и прахът по мебелите също намалява. Лесно се слага резервоара с вода, и лесно се пуска да чисти буквално с едно копче. Има и мобилен ап с полезни функции, но може и без ап да се пуска. Прахосмукачката сама си сканира стаите и си намира станцията, и сама се „сеща“ да пуска и миене, ако е заредена с вода. Няма проблем и на естествения паркет, не мокри прекалено. Качва се успешно през малките прагчета между стаите (вкъщи са неравни, но минава). Затруднява се при кабели по пода и при много меки постелки (тънки тип постелка за баня или изтривалка), защото те се нагъват. От мобилния ап може да и се каже просто да избягва някои зони, които не са подходящи за минаване. Колелцата са силни и може да се качи на килим (ако не е тънък да се набръчква). Не се блокира от мебели, усеща ги и ги заобикаля. Все пак трябва да се освободи пода на стаята, ако искаме да мине навсякъде, ако не, логично ще мине само където е проходимо да влезе. Няма проблем да мине под фотьойли и маси, стига да има достатъчно разстояние да се побере там. Харесва ми, че мога просто да я оставя и да не се занимавам да тичам по нея да я обръщам, да изсипвам боклуците или да я нося – наистина си е робот, който се оправя сам.