ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие

HomeRun 3000 Series AquaРобот за сухо и мокро почистване

XU3100/01

4.7
| (102) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
Насладете се на съвършена чистота всеки ден с много по-малко усилия. Роботът предоставя изключително силна всмукателна мощност и прилага сухо и мокро почистване в едно движение. Роботът се самопочиства автоматично в станция за 30 дни безпроблемно самопочистване.
Виж всички предимства

Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие

  • със станция за автоматично изпразване

  • Тъмен и белуга металик

  • Свързано към приложението HomeRun

Премахва повече фин прах отколкото само със сухо почистване

Премахва повече фин прах отколкото само със сухо почистване

Роботът едновременно извършва сухо и мокро почистване на твърди подови настилки, за да се справи с финия прах по пода. Премахва повече фин прах, отколкото само със сухо почистване, за чисти стъпала на краката, дори ако ходите боси.

Самопочистване: 30 дни без проблеми

Самопочистване: 30 дни без проблеми

Роботът се самопочиства автоматично в станция. Станцията съдържа 3,0-литрова антиалергична торбичка за еднократна употреба, която може да побере прах и други замърсявания, събирани до 30 дни, за да се насладите на 30 дни безпроблемно самопочистване. Универсалната s-торбичка може да се изхвърли хигиенично без облаци от прах – което я прави идеална за страдащите от астма и алергии.

Стилният дизайн пасва на вашия домашен интериор

Стилният дизайн пасва на вашия домашен интериор

Роботът и станцията за автоматично самопочистване са изработени от висококачествени материали, които да се поберат в интериора на вашия дом. Прахосмукачката робот за сухо и мокро почистване HomeRun от серия 3000 Aqua на Philips се предлага в два стилни дизайна, които да се поберат в интериора на вашия дом: тъмен и сив металик (XU3100/01) и светъл и сив металик (XU3110/02).

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.7

от 5

102

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

09/02/2024

България

България

Удобен помощник за винаги чист дом

Работата с робота е много удибна и лесна. През приложението може да се задава чистене, както на цялото жилище, така и на определена стая или зона. В зависимост от замърсяване, може да се избере по-усилено чистене или повторение и освен, че обира праха, има и функция за мокро почивстване. Така пускам робота почти всеки ден и той си върши работата, а вкъщи винаги е чисто. Единствено за дози модел недостатък е, че трябва по-често да се обслужва.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване

14/12/2023

България

България

Доволна съм

Чудесен уред, замества ме в ежедневното почистване. С малко дете вкъщи е голямо предизвикателство да е чисто в нас, но с робота се справяме успешно.

Предимства

Чисти сам, има мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3100/01 Робот за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3100/01 Робот за сухо и мокро почистване

08/09/2023

България

България

най-добрия робот

Робота сканира изцяло пространството, ориентира се добре при почистване на стаите, събира мърсотията и забърсва пода чудесно.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!