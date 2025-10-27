ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом

Серия 2000Прахосмукачка-робот

XU2100/25

5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
Насладете се на лесно почистване: нашият робот извършва сухо и мокро почистване – с до два пъти по-голяма сила на засмукване¹. Насладете се на 70 дни² безпроблемно удобство със стилната станция за автоматично изпразване. Възползвайте се от усъвършенствано почистване, съобразено с нуждите на вашия дом.
Виж всички предимства

Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие.

Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом

  • Сухо и мокро чистене с едно движение

  • Двойна сила на засмукване¹

  • Радарна навигация LDS

  • Компактна станция за автом. изпразване

  • Персонализиране с приложението HomeRun

Едновременно сухо и мокро почистване, почиства прах и замърсявания без усилие

Едновременно сухо и мокро почистване, почиства прах и замърсявания без усилие

Роботът едновременно извършва сухо и мокро почистване на твърди подови настилки, за да се справи с финия прах, който се натрупва по пода всеки ден. Премахва повече фин прах, отколкото само със сухо почистване, като осигурява чисти стъпала на краката, дори ако сте боси.

Удобство без проблеми за 70 дни със стилната станция за автоматично изпразване

Удобство без проблеми за 70 дни със стилната станция за автоматично изпразване

Възползвайте се от удобно решение без проблеми в продължение на 70 дни* благодарение на стилната станция за автоматично изпразване. Роботът се изпразва автоматично в станцията за автоматично изпразване. Станцията разполага с 3,0-литрова торбичка S-bag, която може да побере прах и други замърсявания в продължение на до 70 дни, спестявайки ви неудобството от честото изпразване. Универсалната торбичка S-bag може да се изхвърли хигиенично, без да вдига облак прах – идеална за страдащите от астма и алергии.

Изключително силна сила на засмукване за събиране на прах и замърсявания

Изключително силна сила на засмукване за събиране на прах и замърсявания

Роботът има до два пъти по-голяма сила на засмукване¹, така че може да събира големи замърсявания, като трохи и косми от домашни любимци. Той се справя с ежедневните замърсявания по пода, както и за отстраняването на финия прах от килими и мокети³.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

27/10/2025

България

България

Избора ми е много задоволителен

Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам

Предимства

Чисти много прецизно

Недостатъци

Не намирам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

27/10/2025

България

България

Перфектен робот

Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам

Предимства

Тихо работи, чисти много добре, обира всичко

Недостатъци

Не намирам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. 1 – В сравнение с XU2100/10 и XU2100/20.

      2. 2 – В зависимост от контекста и интензивността на употреба

      3. 3 – Тествано при най-ниската настройка на мощността на засмукване и овлажняването на мопа в режим на сухо и мокро почистване.

      4. 4 – Тествано с режим само вакуум при най-ниска настройка на мощността на засмукване.