Сухо и мокро чистене с едно движение
Двойна сила на засмукване¹
Радарна навигация LDS
Компактна станция за автом. изпразване
Персонализиране с приложението HomeRun
Роботът едновременно извършва сухо и мокро почистване на твърди подови настилки, за да се справи с финия прах, който се натрупва по пода всеки ден. Премахва повече фин прах, отколкото само със сухо почистване, като осигурява чисти стъпала на краката, дори ако сте боси.
Възползвайте се от удобно решение без проблеми в продължение на 70 дни* благодарение на стилната станция за автоматично изпразване. Роботът се изпразва автоматично в станцията за автоматично изпразване. Станцията разполага с 3,0-литрова торбичка S-bag, която може да побере прах и други замърсявания в продължение на до 70 дни, спестявайки ви неудобството от честото изпразване. Универсалната торбичка S-bag може да се изхвърли хигиенично, без да вдига облак прах – идеална за страдащите от астма и алергии.
Роботът има до два пъти по-голяма сила на засмукване¹, така че може да събира големи замърсявания, като трохи и косми от домашни любимци. Той се справя с ежедневните замърсявания по пода, както и за отстраняването на финия прах от килими и мокети³.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Гогси
27/10/2025
България
Част от промоцията
Избора ми е много задоволителен
Избора ми е много задоволителен, доволен съм. Препоръчвам
Предимства
Чисти много прецизно
Недостатъци
Не намирам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Oohe
27/10/2025
България
Част от промоцията
Перфектен робот
Чудесна машина за всеки дом, доволна съм. Препоръчвам
Предимства
Тихо работи, чисти много добре, обира всичко
Недостатъци
Не намирам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/25 Прахосмукачка-робот
1 – В сравнение с XU2100/10 и XU2100/20.
2 – В зависимост от контекста и интензивността на употреба
3 – Тествано при най-ниската настройка на мощността на засмукване и овлажняването на мопа в режим на сухо и мокро почистване.
4 – Тествано с режим само вакуум при най-ниска настройка на мощността на засмукване.