Сухо и мокро чистене с едно движение
Усилване на мощността върху килими
Радарна навигация LDS
Компактна станция за автом. изпразване
Персонализиране с приложението HomeRun
Роботът едновременно извършва сухо и мокро почистване на твърди подови настилки, за да се справи с финия прах, който се натрупва по пода всеки ден. Премахва повече фин прах, отколкото само със сухо почистване, като осигурява чисти стъпала на краката, дори ако сте боси.
Възползвайте се от удобно решение без проблеми в продължение на 70 дни* благодарение на стилната станция за автоматично изпразване. Роботът се изпразва автоматично в станцията за автоматично изпразване. Станцията разполага с 3,0-литрова торбичка S-bag, която може да побере прах и други замърсявания в продължение на до 70 дни, спестявайки Ви неудобството от честото изпразване. Универсалната торбичка S-bag може да се изхвърли хигиенично, без да вдига облак прах – идеална за страдащите от астма и алергии.
Голямата мощност на засмукване на робота може да събира големи замърсявания, като трохи и косми от домашни любимци. Роботът се справя с натрупващата се ежедневно мръсотия по пода, както и с премахването на по-фин прах от килими и мокети*.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Drama Queen
05/02/2025
България
Прави живота по-лесен!
Спестява много време с това, че си самопочиства контейнера. Отличен резултат след комбинирано почистване.
Предимства
Самопочства се
Недостатъци
Захваща малки предмети
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Мария Ж
05/02/2025
България
Добър помощник
Ефективно и бързо събира ежедневен прах, сенсорите му работят отлично - прави карта на помещение и график на почистване.
Предимства
Бързина, работа през апликация
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/20 Прахосмукачка-робот
1 Действителните резултати може да варират в зависимост от условията на околната среда, начина на използване и т.н.
2 Тестван при режим само на сухо почистване при най-високата настройка на мощността на засмукване.
3 Тестван при най-ниската настройка на мощността на засмукване и овлажняването на мопа в режим на сухо и мокро почистване.
4 В сравнение с размера на станцията на HomeRun XU3100 от серия 3000.