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  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
  • Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие

HomeRun 3000 Series AquaРобот за сухо и мокро почистване

XU3000/01

4.7
| (102) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие
Насладете се на съвършена чистота всеки ден с много по-малко усилия. Роботът предоставя изключително силна смукателна мощ и прилага сухо и мокро почистване в едно движение. Роботът автоматично усилва смукателната мощ, когато се движи върху килим или мокет.
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Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие

  • със станция за зареждане

  • Тъмен и белуга металик

  • Свързано към приложението HomeRun

Премахва повече фин прах отколкото само със сухо почистване

Премахва повече фин прах отколкото само със сухо почистване

Роботът едновременно извършва сухо и мокро почистване на твърди подови настилки, за да се справи с финия прах по пода. Премахва повече фин прах, отколкото само със сухо почистване, за чисти стъпала на краката, дори ако ходите боси.

Интуитивен за използване – идеален за начинаещи потребители

Интуитивен за използване – идеален за начинаещи потребители

Приложението на робота Philips HomeRun е проектирано така, че да бъде лесно за използване и интуитивно – идеално за начинаещи потребители. То разполага с подробно ръководство и помощни видеоклипове, за да се гарантира, че извличате абсолютния максимум от вашия робот. Приложението комуникира с робота ви за управление, докладване и актуализиране на ефективността на почистването, където и да сте, като показва в реално време къде е почистил роботът.

Свръхмощната всмукателна мощност събира големи замърсявания

Свръхмощната всмукателна мощност събира големи замърсявания

Изключително силната всмукателна мощност (тествана стриктно, за да достига до 4000 Pa) може да събира големи замърсявания, като трохи. Роботът се справя с натрупващите се ежедневно замърсявания под краката, както и с премахването на по-фин прах от дълбоките процепи, килими и мокети.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

102

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

09/02/2024

България

България

Удобен помощник за винаги чист дом

Работата с робота е много удибна и лесна. През приложението може да се задава чистене, както на цялото жилище, така и на определена стая или зона. В зависимост от замърсяване, може да се избере по-усилено чистене или повторение и освен, че обира праха, има и функция за мокро почивстване. Така пускам робота почти всеки ден и той си върши работата, а вкъщи винаги е чисто. Единствено за дози модел недостатък е, че трябва по-често да се обслужва.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване

14/12/2023

България

България

Доволна съм

Чудесен уред, замества ме в ежедневното почистване. С малко дете вкъщи е голямо предизвикателство да е чисто в нас, но с робота се справяме успешно.

Предимства

Чисти сам, има мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3100/01 Робот за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3100/01 Робот за сухо и мокро почистване

08/09/2023

България

България

най-добрия робот

Робота сканира изцяло пространството, ориентира се добре при почистване на стаите, събира мърсотията и забърсва пода чудесно.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване

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