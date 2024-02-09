със станция за зареждане
Тъмен и белуга металик
Свързано към приложението HomeRun
Роботът едновременно извършва сухо и мокро почистване на твърди подови настилки, за да се справи с финия прах по пода. Премахва повече фин прах, отколкото само със сухо почистване, за чисти стъпала на краката, дори ако ходите боси.
Приложението на робота Philips HomeRun е проектирано така, че да бъде лесно за използване и интуитивно – идеално за начинаещи потребители. То разполага с подробно ръководство и помощни видеоклипове, за да се гарантира, че извличате абсолютния максимум от вашия робот. Приложението комуникира с робота ви за управление, докладване и актуализиране на ефективността на почистването, където и да сте, като показва в реално време къде е почистил роботът.
Изключително силната всмукателна мощност (тествана стриктно, за да достига до 4000 Pa) може да събира големи замърсявания, като трохи. Роботът се справя с натрупващите се ежедневно замърсявания под краката, както и с премахването на по-фин прах от дълбоките процепи, килими и мокети.
4.7
от 5
102
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
WolfWanderer
09/02/2024
България
Удобен помощник за винаги чист дом
Работата с робота е много удибна и лесна. През приложението може да се задава чистене, както на цялото жилище, така и на определена стая или зона. В зависимост от замърсяване, може да се избере по-усилено чистене или повторение и освен, че обира праха, има и функция за мокро почивстване. Така пускам робота почти всеки ден и той си върши работата, а вкъщи винаги е чисто. Единствено за дози модел недостатък е, че трябва по-често да се обслужва.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване
ДоволнаМама
14/12/2023
България
Доволна съм
Чудесен уред, замества ме в ежедневното почистване. С малко дете вкъщи е голямо предизвикателство да е чисто в нас, но с робота се справяме успешно.
Предимства
Чисти сам, има мокро почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3100/01 Робот за сухо и мокро почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3100/01 Робот за сухо и мокро почистване
Pantera87
08/09/2023
България
най-добрия робот
Робота сканира изцяло пространството, ориентира се добре при почистване на стаите, събира мърсотията и забърсва пода чудесно.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HomeRun 3000 Series Aqua XU3000/01 Робот за сухо и мокро почистване