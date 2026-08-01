XU2000/15
Сухо и мокро чистене с едно движение
Двойна сила на засмукване¹
Радарна навигация LDS
Персонализиране с приложението HomeRun
Роботът едновременно извършва сухо и мокро почистване на твърди подови настилки, за да се справи с финия прах, който се натрупва по пода всеки ден. Премахва повече фин прах, отколкото само със сухо почистване, като осигурява чисти стъпала на краката, дори ако сте боси.
Роботът има до два пъти по-голяма сила на засмукване¹, така че може да събира големи замърсявания, като трохи и косми от домашни любимци. Той се справя с ежедневните замърсявания по пода, както и за отстраняването на финия прах от килими и мокети².
Роботът автоматично увеличава всмукателна мощност, когато се качи върху килим или мокет, за да улови фините частици прах, скрити дълбоко в килима².
Отзиви
1 – В сравнение с XU2000/10 и XU2000/20.
2 – Тествано с режим само вакуум при най-висока настройка на мощността на засмукване.
3 – Тествано с режим само вакуум при най-ниска настройка на мощността на засмукване.