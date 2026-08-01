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  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
  • Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом

Серия 2000Прахосмукачка-робот

XU2000/15

Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом
Преобразете рутината си на сухо и мокро почистване с едно движение. Роботът почиства с до два пъти по-голяма сила на засмукване¹. Гарантира цялостно почистване, увеличава мощността си върху килими и оставя подовете ви безупречно чисти. Всичко се контролира без усилие с приложението HomeRun.
Виж всички предимства

Ежедневно мокро и сухо почистване без усилие.

Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом

  • Сухо и мокро чистене с едно движение

  • Двойна сила на засмукване¹

  • Радарна навигация LDS

  • Персонализиране с приложението HomeRun

Едновременно сухо и мокро почистване, почиства прах и замърсявания без усилие

Едновременно сухо и мокро почистване, почиства прах и замърсявания без усилие

Роботът едновременно извършва сухо и мокро почистване на твърди подови настилки, за да се справи с финия прах, който се натрупва по пода всеки ден. Премахва повече фин прах, отколкото само със сухо почистване, като осигурява чисти стъпала на краката, дори ако сте боси.

Изключително силна сила на засмукване за събиране на прах и замърсявания

Изключително силна сила на засмукване за събиране на прах и замърсявания

Роботът има до два пъти по-голяма сила на засмукване¹, така че може да събира големи замърсявания, като трохи и косми от домашни любимци. Той се справя с ежедневните замърсявания по пода, както и за отстраняването на финия прах от килими и мокети².

Увеличава автоматично мощността на засмукване върху килим

Увеличава автоматично мощността на засмукване върху килим

Роботът автоматично увеличава всмукателна мощност, когато се качи върху килим или мокет, за да улови фините частици прах, скрити дълбоко в килима².

Технически данни

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      Откази от отговорност

      1. 1 – В сравнение с XU2000/10 и XU2000/20.

      2. 2 – Тествано с режим само вакуум при най-висока настройка на мощността на засмукване.

      3. 3 – Тествано с режим само вакуум при най-ниска настройка на мощността на засмукване.