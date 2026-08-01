Открийте колко е удобно да се върнете в почистен дом

Преобразете рутината си на сухо и мокро почистване с едно движение. Роботът почиства с до два пъти по-голяма сила на засмукване¹. Гарантира цялостно почистване, увеличава мощността си върху килими и оставя подовете ви безупречно чисти. Всичко се контролира без усилие с приложението HomeRun.