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Philips HomeRun Комплект за подмяна серия 2000 и 3000

Поддръжка

Philips HomeRunКомплект за подмяна серия 2000 и 3000

XV1433/00

Philips HomeRun Комплект за подмяна серия 2000 и 3000

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Всичко, от което се нуждаете, за да извършите поддръжка на вашите прахосмукачки-роботи HomeRun от серия 2000 и 3000. Оригиналният резервен комплект съдържа 2 филтъра EPA11, 1 основна четка и 1 странична четка. Подходящ за XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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  • 18 March 2026

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