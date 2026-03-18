Всичко, от което се нуждаете, за да извършите поддръжка на вашите прахосмукачки-роботи HomeRun от серия 2000 и 3000. Оригиналният резервен комплект съдържа 2 филтъра EPA11, 1 основна четка и 1 странична четка. Подходящ за XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.