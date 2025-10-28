Сухо и мокро чистене с едно движение
Двойна сила на засмукване¹
Радарна навигация LDS
Компактна станция за автом. изпразване
Персонализиране с приложението HomeRun
Роботът едновременно извършва сухо и мокро почистване на твърди подови настилки, за да се справи с финия прах, който се натрупва по пода всеки ден. Премахва повече фин прах, отколкото само със сухо почистване, като осигурява чисти стъпала на краката, дори ако сте боси.
Възползвайте се от удобно решение без проблеми в продължение на 70 дни* благодарение на стилната станция за автоматично изпразване. Роботът се изпразва автоматично в станцията за автоматично изпразване. Станцията разполага с 3,0-литрова торбичка S-bag, която може да побере прах и други замърсявания в продължение на до 70 дни, спестявайки ви неудобството от честото изпразване. Универсалната торбичка S-bag може да се изхвърли хигиенично, без да вдига облак прах – идеална за страдащите от астма и алергии.
Роботът има до два пъти по-голяма сила на засмукване¹, така че може да събира големи замърсявания, като трохи и косми от домашни любимци. Той се справя с ежедневните замърсявания по пода, както и за отстраняването на финия прах от килими и мокети³.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Bandi_88
28/10/2025
България
Част от промоцията
Страхотна прахосмукачка
Прахосмукачката е страхотна. Справя се добре с тъмни подове и килими. Препоръчвам!
Предимства
Голям контейнер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ники77
28/10/2025
България
Част от промоцията
Впечатлен съм, голямо удобство за дома
Има няколко неща, които ми направиха много добро впечатление още с първото пускане - тиха е, сканира отлично пода и няма пропуски, интелигентно се ориентира в пространството, а не с удар-връщане. Пести много време, прецизно почиства гладки повърхности. На килим се включва нещо като Турбо режим и силата на всмукване се увеличава значително. Батерията е достатъчна за един двустаен апартамент. Контейнерът с боклук се изпразва на всяка седмица, като роботът пускаме всеки ден.
Предимства
Лесен, тих, удобен
Недостатъци
Приложението може да бъде разширено откъм функции
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Ifo_88
28/10/2025
България
Част от промоцията
Много удобно с контейнера за боклук, препоръчвам
Много добре се справя с кучешки косми и трохи по целия под. Пускам го два пъти на ден, за да поддържам хигиената на високо ниво, тъй като сме с 2 малки деца, едното от които лази. Приложението се синхронизира лесно, удобно се управлява през телефона. За апартамент 148кв.м е необходимо едно дозареждане по средата на цикъла, след което почистването продължава. Контейнерът изхвърлям на 2-3 дни или при индикация.
Предимства
Удобство, спестява време и усилия, управлява се лесно през приложение
Недостатъци
за сега не съм открила
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000 XU2100/15 Прахосмукачка-робот
1 – В сравнение с XU2100/10 и XU2100/20.
2 – В зависимост от контекста и интензивността на употреба
3 – Тествано с режим само вакуум при най-висока настройка на мощността на засмукване.
4 – Тествано с режим само вакуум при най-ниска настройка на мощността на засмукване.
5 – В сравнение с размера на станцията на HomeRun XU3100 от серия 3000.