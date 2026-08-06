ПродуктиПоддръжка

Тримери за тяло

Тримери за тяло (12)

1–12 от 12 резултата
Сортирай:

  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series

Philips Body Groomer 5000 Series
Със система за бръснене Triple Protect

BG5470/15
  • Система за бръснене Triple Protect
  • Гладки резултати върху кожата
  • Гребени за двупосочно подстригване
  • 100% водоустойчив
Преглед на продукта
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 7000 Series

Philips Head Shaver Pro 7000 Series
Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа

HS7980/15
  • Огъваща се на 360° глава
  • Ножчета ComfortCut
  • PowerAdapt сензор
  • Ергономичен дизайн
Преглед на продукта
  • Philips Body Groomer 3000 Series
  • Philips Body Groomer 3000 Series
  • Philips Body Groomer 3000 Series
  • Philips Body Groomer 3000 Series
  • Philips Body Groomer 3000 Series
  • Philips Body Groomer 3000 Series
  • Philips Body Groomer 3000 Series

Philips Body Groomer 3000 Series
Със система за бръснене Triple Protect

BG3480/15
  • Система за бръснене Triple Protect
  • Гладки резултати върху кожата
  • Гребени за двупосочно подстригване
  • 100% водоустойчив
Преглед на продукта
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 5000 Series

Philips Head Shaver Pro 5000 Series
Незаменима самобръсначка с ножчета ComfortCut

HS5980/15
  • Огъваща се на 360° глава
  • Ножчета ComfortCut
  • PowerAdapt сензор
  • Ергономичен дизайн
Преглед на продукта
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000
  • Philips Bodygroom Series 5000

Philips Bodygroom Series 5000
Водоустойчив тример за слабините и тялото

BG5021/15
  • 5 гребена с поставяне с щракване (2 – 3 – 5 – 7 мм)
  • Самобръсначка с 2D следване на контура
  • 61 мин работа без кабел/1 ч зареждане
  • Приставка за достигане на гърба
  • До 5 години гаранция
Преглед на продукта
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill
  • Philips HS740 Blade Refill

Philips HS740 Blade Refill
Сменяеми електрически бръснещи глави

HS740/15
  • Автентичен, оригинален Philips
  • Пасват на HS5980, HS7980, HS9980
  • Ножчета ComfortCut
  • Антикорозионна система за бръснене
Преглед на продукта
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series
  • Philips Body Groomer 5000 Series

Philips Body Groomer 5000 Series
Със система за бръснене Triple Protect

BG5480/15
  • Система за бръснене Triple Protect
  • Гладки резултати върху кожата
  • Сгъваема приставка на гърба
  • Гребени за двупосочно подстригване
  • 100% водоустойчив
Преглед на продукта
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series
  • Philips Head Shaver Pro 9000 Series

Philips Head Shaver Pro 9000 Series
Първокласна самобръсначка с луксозни аксесоари

HS9980/15
  • Огъваща се на 360° глава
  • Ножчета ComfortCut
  • PowerAdapt сензор
  • Ергономичен дизайн
Преглед на продукта
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000
  • Philips Bodygroom Series 3000

Philips Bodygroom Series 3000
Водоустойчив тример за слабините и тялото

BG3027/05
  • 3 гребена с поставяне с щракване, 2-3-5 mm
  • Самобръсначка с 2D следване на контура
  • 60 мин работа без кабел/1 ч зареждане
Преглед на продукта
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000
  • Philips Bodygroom series 3000

Philips Bodygroom series 3000
Водоустойчив тример за слабините и тялото

BG3017/01
  • 1 гребен за поставяне с щракване, 3 мм
  • Самобръсначка с 2D следване на контура
  • 50 мин работа без кабел
Преглед на продукта
  • Philips Body Groomer 7000 Series
  • Philips Body Groomer 7000 Series
  • Philips Body Groomer 7000 Series
  • Philips Body Groomer 7000 Series
  • Philips Body Groomer 7000 Series
  • Philips Body Groomer 7000 Series
  • Philips Body Groomer 7000 Series

Philips Body Groomer 7000 Series
2D огъваща се глава и двойна система за подстригване

BG7470/15
  • Система за бръснене Triple Protect
  • 2D огъваща се глава
  • Щадящи кожата остриета на тримера
  • Гладки резултати върху кожата
  • 100% водоустойчив
Преглед на продукта
  • Philips Bodygroom Series 7000
  • Philips Bodygroom Series 7000
  • Philips Bodygroom Series 7000
  • Philips Bodygroom Series 7000
  • Philips Bodygroom Series 7000
  • Philips Bodygroom Series 7000

Philips Bodygroom Series 7000
Водоустойчив тример за слабините и тялото

BG7025/15
  • 5 гребена с поставяне с щракване (2 – 3 – 5 – 7 мм)
  • Самобръсначка с 2D следване на контура
  • 61 мин работа без кабел/1 ч зареждане
  • Приставка за достигане на гърба
  • До 5 години гаранция
Преглед на продукта
Не открихте ли това, което търсите?
Потърсете помощ за продукта си намерете ръководства научете за най-добрите съвети и трикове и отстранете всякакви проблеми

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!