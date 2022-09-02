1 гребен за поставяне с щракване, 3 мм
Самобръсначка с 2D следване на контура
50 мин работа без кабел
Главата на самобръсначката разполага с патентовани заоблени върхове и хипоалергенно фолио за защита на кожата от порязвания и убождания при бръснене.
Подстрижете окосмяването, което расте във всяка посока, като използвате двупосочната машинка за подстригване и 3 мм гребен. За по-гъсто окосмяване се препоръчва предварително подстригване.
Вашият тример за тяло за мокро и сухо бръснене е напълно водоустойчив, така че можете да го използвате под и извън душа и да го почиствате лесно. За най-добри резултати използвайте на сухо преди душ.
4.4
от 5
336
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
ShadowM
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Много удобен
Много удобен и полезен. Използвам го постоянно. :-)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG2024/15 Водоустойчив тример за тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG2024/15 Водоустойчив тример за тяло
Svetlan
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Качествена машинка
Машинката е добра, отговаря на описанието си. Не изисква честа смяна на ножчетата. Доволен съм.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Христо Христов
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотен е
Доволен съм от продукта,.........,...., заслужава си
Предимства
+
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
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