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  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста

Bodygroom series 3000Водоустойчив тример за слабините и тялото

BG3017/01

4.4
| (336) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
Серията 3000 е проектирана да преминава през окосмяването, без да прави компромис по отношение на комфорта на кожата. Използвайте щадящата кожата самобръсначка със следваща контура 2D технология или подстригвайте, като поставите с щракване гребена с дължина 3 mm.
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Най-предпочитаната марка за мъжки електрически уреди за грижа за окосмяването в света1

2D следване на контура с технология за защита на кожата

Гладка грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста

  • 1 гребен за поставяне с щракване, 3 мм

  • Самобръсначка с 2D следване на контура

  • 50 мин работа без кабел

Безопасно и удобно бръснене върху деликатната кожа

Безопасно и удобно бръснене върху деликатната кожа

Главата на самобръсначката разполага с патентовани заоблени върхове и хипоалергенно фолио за защита на кожата от порязвания и убождания при бръснене.

Двупосочен тример и гребен за подстригване във всяка посока

Двупосочен тример и гребен за подстригване във всяка посока

Подстрижете окосмяването, което расте във всяка посока, като използвате двупосочната машинка за подстригване и 3 мм гребен. За по-гъсто окосмяване се препоръчва предварително подстригване.

100% водоустойчив тример за тяло

100% водоустойчив тример за тяло

Вашият тример за тяло за мокро и сухо бръснене е напълно водоустойчив, така че можете да го използвате под и извън душа и да го почиствате лесно. За най-добри резултати използвайте на сухо преди душ.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

336

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Много удобен

Много удобен и полезен. Използвам го постоянно. :-)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG2024/15 Водоустойчив тример за тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG2024/15 Водоустойчив тример за тяло

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Качествена машинка

Машинката е добра, отговаря на описанието си. Не изисква честа смяна на ножчетата. Доволен съм.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен е

Доволен съм от продукта,.........,...., заслужава си

Предимства

+

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

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