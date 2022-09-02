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  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото
  • Лесно и гладко бръснене за тялото

Body Groomer 3000 SeriesСъс система за бръснене Triple Protect

BG3480/15

4.4
| (336) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Лесно и гладко бръснене за тялото
Насладете се на безпроблемно оформяне на тялото и повишен комфорт на кожата. Системата за бръснене Triple Protect осигурява плътно и гладко бръснене дори в чувствителните зони, а приставката с 2 или 3 мм гребен осигурява подчертан, оформен вид.
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Най-предпочитаната марка за мъжки електрически уреди за грижа за окосмяването в света1

За гладки, но все пак комфортни резултати

Лесно и гладко бръснене за тялото

  • Система за бръснене Triple Protect

  • Гладки резултати върху кожата

  • Гребени за двупосочно подстригване

  • 100% водоустойчив

Патентована технология за рязане, щадяща кожата

Патентована технология за рязане, щадяща кожата

Системата за бръснене Triple Protect има перлени накрайници за по-голям комфорт на кожата, отвори във формата на диамант за безпроблемно допиране до кожата, а предпазителят значително намалява дразненето на кожата.

Гладко бръснене, близо до кожата до 0,2 мм

Гладко бръснене, близо до кожата до 0,2 мм

Технологията за бръснене с точност до 0,2 мм ви осигурява необходимата прецизност при бръснене. Разполагате с нашето фолио за бръснене с диамантена форма, което работи безпроблемно, за да осигури гладки и равномерни резултати, оставяйки кожата ви мека и освежена.

Гребени с поставяне с щракване за подстригване във всяка посока

Гребени с поставяне с щракване за подстригване във всяка посока

Двупосочните гребени с дължина 2 или 3 мм, които могат да се настройват според стила ви, подстригват във всяка посока и осигуряват безпроблемно и ефективно оформяне за цялото тяло, дори в интимните зони.

Технически данни

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Части и аксесоари

    USB стенен адаптер HQ87

    CP0909/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ за държави от ЕС

    USB стенен адаптер HQ87

    CP1607/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 3-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ специално за Обединеното кралство

    USB кабел

    CP1788/01
    • Съвместим само с устройства, които се зареждат чрез USB
    • Черно
    • Дължина на кабела: 92 cm
    • 2 щифта
    • Shavers

    Shavers
    Почистваща глава

    CRP338/01
    • Черно

Отзиви

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4.4

от 5

336

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Много удобен

Много удобен и полезен. Използвам го постоянно. :-)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG2024/15 Водоустойчив тример за тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG2024/15 Водоустойчив тример за тяло

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Качествена машинка

Машинката е добра, отговаря на описанието си. Не изисква честа смяна на ножчетата. Доволен съм.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен е

Доволен съм от продукта,.........,...., заслужава си

Предимства

+

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

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