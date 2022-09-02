Система за бръснене Triple Protect
Гладки резултати върху кожата
Гребени за двупосочно подстригване
100% водоустойчив
Системата за бръснене Triple Protect има перлени накрайници за по-голям комфорт на кожата, отвори във формата на диамант за безпроблемно допиране до кожата, а предпазителят значително намалява дразненето на кожата.
Технологията за бръснене с точност до 0,2 мм ви осигурява необходимата прецизност при бръснене. Разполагате с нашето фолио за бръснене с диамантена форма, което работи безпроблемно, за да осигури гладки и равномерни резултати, оставяйки кожата ви мека и освежена.
Двупосочните гребени с дължина 2 или 3 мм, които могат да се настройват според стила ви, подстригват във всяка посока и осигуряват безпроблемно и ефективно оформяне за цялото тяло, дори в интимните зони.
4.4
от 5
336
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
ShadowM
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Много удобен
Много удобен и полезен. Използвам го постоянно. :-)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG2024/15 Водоустойчив тример за тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG2024/15 Водоустойчив тример за тяло
Svetlan
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Качествена машинка
Машинката е добра, отговаря на описанието си. Не изисква честа смяна на ножчетата. Доволен съм.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Христо Христов
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотен е
Доволен съм от продукта,.........,...., заслужава си
Предимства
+
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 3000 BG3010/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г.
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