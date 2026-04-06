Огъваща се на 360° глава
Ножчета ComfortCut
PowerAdapt сензор
Ергономичен дизайн
Самобръсначката за глава Philips серия Pro 5000 е проектирана за гладко бръснене, което е и комфортно за кожата. Това е идеалният инструмент за тези, които искат да изглеждат добре, да се чувстват уверени и да изразяват себе си напълно.
Напълно гъвкавият елемент се върти на 360°, за да следва контурите на главата за оптимален контакт с кожата дори в трудни зони, като избягва прекомерни пикове на налягане, които могат да причинят дискомфорт и раздразнение.
Получете чисто и комфортно бръснене с тази самобръсначка на Philips. 36-те ножчета ComfortCut на тази електрическа самобръсначка отрязват всеки косъм точно над нивото на кожата, за да ви осигурят гладко и равномерно бръснене.
4.9
от 5
131
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Comfort123
06/04/2026
България
Горещо препоръчвам!!!
Най-добрият продукт от този тип, който съм ползвал. Работи тихо, събира всичко в удобно контейнерче без нито косъмче навън. Ползвам го от месец - още не съм презареждал батерията. Обира чудесно при всякакви неравности. Впечатлен съм!
Предимства
удобен захват, лек и изключително лесен за работа. Покрива и труднодостъпни места като около ушите и неравности по главата.
Недостатъци
за сега не виждам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа
larabubamara
15/06/2026
Srbija
Част от промоцията
Ovaj proizvod je savršeni poklon za rođendan!
Kupila sam dečku ovaj shaver za rođendan i oduševljen je, savršen za putovanja. Drago mi je da mi je izašao na TikToku.
Предимства
Veoma praktičan
Недостатъци
Nema
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Date of Use 2026-05-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Date of Use 2026-05-28
Riba2
15/06/2026
Srbija
Част от промоцията
Brzo i glatko
Najvise mi se dopada brzina i lakoca koristenja. Takode komora koja skuplja dlacice je genijalna
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Date of Use 2026-05-07
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min
Date of Use 2026-05-07
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г.
Източник Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.
2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката