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  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата
  • Гладко бръсне, нежно към кожата

Head Shaver Pro 5000 SeriesНезаменима самобръсначка с ножчета ComfortCut

HS5980/15

4.9
| (131) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Гладко бръсне, нежно към кожата
Самобръсначката за глава Philips серия Pro 5000 е проектирана за гладко бръснене и е нежна към кожата. Усъвършенстваната 360° гъвкава глава се адаптира към формата на главата ви, а ножчетата ComfortCut осигуряват гладко и равномерно бръснене във всяка посока.
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Най-предпочитаната марка за мъжки електрически уреди за грижа за окосмяването в света1

От №1 в света марка за електрическо бръснене

Гладко бръсне, нежно към кожата

  • Огъваща се на 360° глава

  • Ножчета ComfortCut

  • PowerAdapt сензор

  • Ергономичен дизайн

От №1 в света марка за електрическо бръснене*

От №1 в света марка за електрическо бръснене*

Самобръсначката за глава Philips серия Pro 5000 е проектирана за гладко бръснене, което е и комфортно за кожата. Това е идеалният инструмент за тези, които искат да изглеждат добре, да се чувстват уверени и да изразяват себе си напълно.

Подстригвайте косата във всяка посока с 360-градусова гъвкава глава

Подстригвайте косата във всяка посока с 360-градусова гъвкава глава

Напълно гъвкавият елемент се върти на 360°, за да следва контурите на главата за оптимален контакт с кожата дори в трудни зони, като избягва прекомерни пикове на налягане, които могат да причинят дискомфорт и раздразнение.

Гладко и нежно бръснене с ножчета ComfortCut

Гладко и нежно бръснене с ножчета ComfortCut

Получете чисто и комфортно бръснене с тази самобръсначка на Philips. 36-те ножчета ComfortCut на тази електрическа самобръсначка отрязват всеки косъм точно над нивото на кожата, за да ви осигурят гладко и равномерно бръснене.

Технически данни

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Части и аксесоари

    USB стенен адаптер HQ87

    CP0909/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ за държави от ЕС

    USB стенен адаптер HQ87

    CP1607/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 3-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ специално за Обединеното кралство

    USB кабел

    CP1788/01
    • Съвместим само с устройства, които се зареждат чрез USB
    • Черно
    • Дължина на кабела: 92 cm
    • 2 щифта
    • Shavers

    Shavers
    Почистваща глава

    CRP338/01
    • Черно

Отзиви

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4.9

от 5

131

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

06/04/2026

България

България

Горещо препоръчвам!!!

Най-добрият продукт от този тип, който съм ползвал. Работи тихо, събира всичко в удобно контейнерче без нито косъмче навън. Ползвам го от месец - още не съм презареждал батерията. Обира чудесно при всякакви неравности. Впечатлен съм!

Предимства

удобен захват, лек и изключително лесен за работа. Покрива и труднодостъпни места като около ушите и неравности по главата.

Недостатъци

за сега не виждам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа

15/06/2026

Srbija

Srbija

Ovaj proizvod je savršeni poklon za rođendan!

Kupila sam dečku ovaj shaver za rođendan i oduševljen je, savršen za putovanja. Drago mi je da mi je izašao na TikToku.

Предимства

Veoma praktičan

Недостатъци

Nema

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Date of Use 2026-05-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Date of Use 2026-05-28

15/06/2026

Srbija

Srbija

Brzo i glatko

Najvise mi se dopada brzina i lakoca koristenja. Takode komora koja skuplja dlacice je genijalna

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Date of Use 2026-05-07

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brij. sa vremenom rada od 90 min

Date of Use 2026-05-07

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г. 

      1. Източник Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.

      2. 2 години гаранция + удължение от 3 години при регистриране на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката