Гладко бръсне, нежно към кожата
Сменяемите глави на самобръсначка за глава Pro са задвижвани от самозаточващи се 36 ножчета ComfortCut, изработени от шведска стомана. Сменяйте ги на всеки 6 месеца и самобръсначката ви ще възвърне 100% производителност. Главите HS740 са пасват на самобръсначки HS5980, HS7980 и HS9980.
Автентичен, оригинален Philips
Пасват на HS5980, HS7980, HS9980
Ножчета ComfortCut
Антикорозионна система за бръснене
Самобръсначката за глава Philips Pro е проектирана за гладко бръснене, което е и комфортно за кожата. Това е идеалният инструмент за тези, които искат да изглеждат добре, да се чувстват уверени и да изразяват себе си напълно.
Получете чисто и комфортно бръснене с тази самобръсначка на Philips. 36-те ножчета ComfortCut на тази електрическа самобръсначка отрязват всеки косъм точно над нивото на кожата, за да ви осигурят гладко и равномерно бръснене.
Ножчетата за самобръсначка за глава Philips Pro са изработени от шведска стомана с хирургическо качество, която е устойчива на корозия и е благоприятна за кожата
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4.8
от 5
157
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
D3m0n
23/08/2026
България
Мнение
Пробвах Remington Ultimate RX5 и доста ми раздразни кожата. Този Philips бръсне много меко, гладко и щадящо кожата. Много е тиха, бързо успява да избръсне главата и нежно се движи. Много съм доволен и смятам, че на този етап това е най-доброто на пазара за бръснене на глава.
Предимства
Много нежен към кожата. Почти не се усеща бръсненето
Недостатъци
Все пак на врата леко дискомфорт
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа
Дата на използване 2026-08-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа
Дата на използване 2026-08-23
Comfort123
06/04/2026
България
Горещо препоръчвам!!!
Най-добрият продукт от този тип, който съм ползвал. Работи тихо, събира всичко в удобно контейнерче без нито косъмче навън. Ползвам го от месец - още не съм презареждал батерията. Обира чудесно при всякакви неравности. Впечатлен съм!
Предимства
удобен захват, лек и изключително лесен за работа. Покрива и труднодостъпни места като около ушите и неравности по главата.
Недостатъци
за сега не виждам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа
Дата на използване 2025-03-06
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа
Дата на използване 2025-03-06
Alexandar2
16/10/2026
Srbija
Drugačije iskustvo
ceo zivot brijam lice i glavu brijacem gilette mach 3 zadnjih godina im je kvalitet veoma opao i u potrazi sam za nekim rešenjem. kupih ovaj aparat pre neki dan. bradu od 3 dana je brijao bez problema. dlacice su tada oko 1mm. obrijao lice i bradu za oko 5 min. uglavnom doseze na sva mesta. posle brijanja je krenulo da me peče lice što se nije dešavalo ranije. i interesantno: sada, 24h posle brijanja je brada kao 3 dana posle gilette -a. Svakako Philips kaze da se treba brijati najkasnije drugog dana. sve u svemu za sad sam zadovoljan.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Osnovni aparat za brijanje sa ComfortCut oštricama
Дата на използване 2026-10-12
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Osnovni aparat za brijanje sa ComfortCut oštricama
Дата на използване 2026-10-12
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г.
Източник Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.