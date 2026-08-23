Go to promotion

Черният Петък е тук! Избери уреди за лична грижа сега

Научи повече

ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Снимка на един продукт
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка на опаковката
  • Снимка на един продукт
  • Главна снимка, която се употребява
  • Снимка на продукта отпред
  • Алтернативна снимка на продукт
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка на продукт, докато се употребява
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка за емоционалната полза
  • Снимка на опаковката

HS740 Blade RefillСменяеми електрически бръснещи глави

HS740/15

4.8

| (157) Отзиви | 96% препоръчват този продукт

Гладко бръсне, нежно към кожата

Сменяемите глави на самобръсначка за глава Pro са задвижвани от самозаточващи се 36 ножчета ComfortCut, изработени от шведска стомана. Сменяйте ги на всеки 6 месеца и самобръсначката ви ще възвърне 100% производителност. Главите HS740 са пасват на самобръсначки HS5980, HS7980 и HS9980.

Виж всички предимства

Най-предпочитаната марка за мъжки електрически уреди за грижа за окосмяването в света1

От №1 в света марка за електрическо бръснене*

Гладко бръсне, нежно към кожата

  • Автентичен, оригинален Philips

  • Пасват на HS5980, HS7980, HS9980

  • Ножчета ComfortCut

  • Антикорозионна система за бръснене

От №1 в света марка за електрическо бръснене*

От №1 в света марка за електрическо бръснене*

Самобръсначката за глава Philips Pro е проектирана за гладко бръснене, което е и комфортно за кожата. Това е идеалният инструмент за тези, които искат да изглеждат добре, да се чувстват уверени и да изразяват себе си напълно.

Гладко и нежно бръснене с ножчета ComfortCut

Гладко и нежно бръснене с ножчета ComfortCut

Получете чисто и комфортно бръснене с тази самобръсначка на Philips. 36-те ножчета ComfortCut на тази електрическа самобръсначка отрязват всеки косъм точно над нивото на кожата, за да ви осигурят гладко и равномерно бръснене.

Изработени от шведска стомана с хирургическо качество

Изработени от шведска стомана с хирургическо качество

Ножчетата за самобръсначка за глава Philips Pro са изработени от шведска стомана с хирургическо качество, която е устойчива на корозия и е благоприятна за кожата

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

157

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

23/08/2026

България

България

Мнение

Пробвах Remington Ultimate RX5 и доста ми раздразни кожата. Този Philips бръсне много меко, гладко и щадящо кожата. Много е тиха, бързо успява да избръсне главата и нежно се движи. Много съм доволен и смятам, че на този етап това е най-доброто на пазара за бръснене на глава.

Предимства

Много нежен към кожата. Почти не се усеща бръсненето

Недостатъци

Все пак на врата леко дискомфорт

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа

Дата на използване 2026-08-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа

Дата на използване 2026-08-23

06/04/2026

България

България

Горещо препоръчвам!!!

Най-добрият продукт от този тип, който съм ползвал. Работи тихо, събира всичко в удобно контейнерче без нито косъмче навън. Ползвам го от месец - още не съм презареждал батерията. Обира чудесно при всякакви неравности. Впечатлен съм!

Предимства

удобен захват, лек и изключително лесен за работа. Покрива и труднодостъпни места като около ушите и неравности по главата.

Недостатъци

за сега не виждам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа

Дата на използване 2025-03-06

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Подобрена самобръсначка с 90 минути време на работа

Дата на използване 2025-03-06

16/10/2026

Srbija

Srbija

Drugačije iskustvo

ceo zivot brijam lice i glavu brijacem gilette mach 3 zadnjih godina im je kvalitet veoma opao i u potrazi sam za nekim rešenjem. kupih ovaj aparat pre neki dan. bradu od 3 dana je brijao bez problema. dlacice su tada oko 1mm. obrijao lice i bradu za oko 5 min. uglavnom doseze na sva mesta. posle brijanja je krenulo da me peče lice što se nije dešavalo ranije. i interesantno: sada, 24h posle brijanja je brada kao 3 dana posle gilette -a. Svakako Philips kaze da se treba brijati najkasnije drugog dana. sve u svemu za sad sam zadovoljan.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Osnovni aparat za brijanje sa ComfortCut oštricama

Дата на използване 2026-10-12

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Osnovni aparat za brijanje sa ComfortCut oštricama

Дата на използване 2026-10-12

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г. 

      1. Източник Euromonitor International Limited, обем на дребно, дефиниция спрямо категорията самобръсначки, данни от 2024 г., изследване, проведено през октомври 2024 г.