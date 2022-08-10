Система за бръснене Triple Protect
Гладки резултати върху кожата
Сгъваема приставка на гърба
Гребени за двупосочно подстригване
100% водоустойчив
Системата за бръснене Triple Protect има перлени накрайници за по-голям комфорт на кожата, отвори във формата на диамант за безпроблемно допиране до кожата, а предпазителят значително намалява дразненето на кожата.
Технологията за бръснене с точност до 0,2 мм ви осигурява необходимата прецизност при бръснене. Разполагате с нашето фолио за бръснене с диамантена форма, което работи безпроблемно, за да осигури гладки и равномерни резултати, оставяйки кожата ви мека и освежена.
Нашата новопроектирана, сгъваема приставка на гърба осигурява по-добра ергономичност и значително подобрява достъпа до цялото тяло. Дръжката се предлага с различни настройки, които позволяват удобно бръснене от всички страни.
4.5
от 5
224
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Шефът
10/08/2022
България
Потвърден купувач
Отличен уред!Оправда напълно очакванията ми!
Доверявам се на марката и досега не съм бил разочарован! Всички уреди с тази марка, които съм закупил са били качествени и са ми служили дълго време!
Предимства
Добра цена и високо качество
Недостатъци
Не
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Томани
19/02/2021
България
Потвърден купувач
Продукта е прекрасен.
Много добро съотношение цена и качество, уникално изчистване на зъбите.
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
fenato
03/07/2020
България
Перфектен
Върши напълно работата, за която се рекламира. Доволен съм напълно от резултата след употреба!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 5000 BG2036/32 Водоустойчив тример за тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 5000 BG2036/32 Водоустойчив тример за тяло
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г.
Опцията за бързо зареждане осигурява достатъчно мощност за една сесия на подстригване
При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката