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  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
  • Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото

Body Groomer 5000 SeriesСъс система за бръснене Triple Protect

BG5480/15

4.5
| (224) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото
Насладете се на плътно и гладко бръснене по цялото си тяло, включително интимните зони, без да правите компромис с комфорта на кожата. Има 3 настройки на дължината за универсално подстригване, а сгъваемата приставка за гръб помага при труднодостъпни зони.
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Най-предпочитаната марка за мъжки електрически уреди за грижа за окосмяването в света1

За чисти и нежни към кожата резултати по цялото тяло

Нежна към кожата, цялостна грижа за окосмяването по тялото

  • Система за бръснене Triple Protect

  • Гладки резултати върху кожата

  • Сгъваема приставка на гърба

  • Гребени за двупосочно подстригване

  • 100% водоустойчив

Патентована технология за рязане, щадяща кожата

Патентована технология за рязане, щадяща кожата

Системата за бръснене Triple Protect има перлени накрайници за по-голям комфорт на кожата, отвори във формата на диамант за безпроблемно допиране до кожата, а предпазителят значително намалява дразненето на кожата.

Гладко бръснене, близо до кожата до 0,2 мм

Гладко бръснене, близо до кожата до 0,2 мм

Технологията за бръснене с точност до 0,2 мм ви осигурява необходимата прецизност при бръснене. Разполагате с нашето фолио за бръснене с диамантена форма, което работи безпроблемно, за да осигури гладки и равномерни резултати, оставяйки кожата ви мека и освежена.

За допълнителен обхват в труднодостъпни зони

За допълнителен обхват в труднодостъпни зони

Нашата новопроектирана, сгъваема приставка на гърба осигурява по-добра ергономичност и значително подобрява достъпа до цялото тяло. Дръжката се предлага с различни настройки, които позволяват удобно бръснене от всички страни.

Технически данни

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Части и аксесоари

    USB стенен адаптер HQ87

    CP0909/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ за държави от ЕС

    USB стенен адаптер HQ87

    CP1607/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 3-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ специално за Обединеното кралство

    USB кабел

    CP1788/01
    • Съвместим само с устройства, които се зареждат чрез USB
    • Черно
    • Дължина на кабела: 92 cm
    • 2 щифта
    • Shavers

    Shavers
    Почистваща глава

    CRP338/01
    • Черно

Отзиви

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Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.5

от 5

224

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

10/08/2022

България

България

Потвърден купувач

Отличен уред!Оправда напълно очакванията ми!

Доверявам се на марката и досега не съм бил разочарован! Всички уреди с тази марка, които съм закупил са били качествени и са ми служили дълго време!

Предимства

Добра цена и високо качество

Недостатъци

Не

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

19/02/2021

България

България

Потвърден купувач

Продукта е прекрасен.

Много добро съотношение цена и качество, уникално изчистване на зъбите.

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

03/07/2020

България

България

Перфектен

Върши напълно работата, за която се рекламира. Доволен съм напълно от резултата след употреба!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 5000 BG2036/32 Водоустойчив тример за тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 5000 BG2036/32 Водоустойчив тример за тяло

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г. 

      1. Опцията за бързо зареждане осигурява достатъчно мощност за една сесия на подстригване

      2. При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката