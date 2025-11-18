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  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
  • Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област

Body Groomer 7000 Series2D огъваща се глава и двойна система за подстригване

BG7470/15

4.9
| (39) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област
Уникалната система с две глави ви позволява безпроблемно да превключвате между бръснене и подстригване, без да правите компромис с комфорта на кожата. Благодарение на технологията за 2D огъваща се глава самобръсначката се адаптира към извивките на тялото ви, като улавя дори упоритите косъмчета.
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Най-предпочитаната марка за мъжки електрически уреди за грижа за окосмяването в света1

За прецизно и безопасно за кожата подстригване по цялото тяло

Цялостна, универсално обезкосмяване за тялото и интимната област

  • Система за бръснене Triple Protect

  • 2D огъваща се глава

  • Щадящи кожата остриета на тримера

  • Гладки резултати върху кожата

  • 100% водоустойчив

Система с две глави за гладко бръснене или стилно подстригване

Система с две глави за гладко бръснене или стилно подстригване

Иновативната система с две глави ви предлага гладко бръснене, което оставя кожата ви мека и освежена, или прецизно подстригване, което перфектно допълва уникалния ви стил. Тази машинка за подстригване притежава необходимата гъвкавост.

Патентована технология за рязане, щадяща кожата

Патентована технология за рязане, щадяща кожата

Системата за бръснене Triple Protect има перлени накрайници за по-голям комфорт на кожата, отвори във формата на диамант за безпроблемно допиране до кожата, а предпазителят значително намалява дразненето на кожата.

Адаптира главата на самобръсначката към контурите на тялото ви

Адаптира главата на самобръсначката към контурите на тялото ви

Благодарение на технологията за следване на контурите 2D огъващата се глава адаптира бръснещата глава, за да следва контурите на тялото ви. Улавя дори трудните косъмчета.

Технически данни

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Части и аксесоари

    USB стенен адаптер HQ87

    CP0909/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ за държави от ЕС

    USB стенен адаптер HQ87

    CP1607/01
    • Дамски самобръсначки 8000/6000
    • Тримери тип „всичко в едно“ 9000/7000/5000
    • Самобръсначки 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 3-щифтовият адаптер с мощност 7,5 вата е подходящ специално за Обединеното кралство

    USB кабел

    CP1788/01
    • Съвместим само с устройства, които се зареждат чрез USB
    • Черно
    • Дължина на кабела: 92 cm
    • 2 щифта
    • Shavers

    Shavers
    Почистваща глава

    CRP338/01
    • Черно

Отзиви

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4.9

от 5

39

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

18/11/2025

Україна

Україна

Рекомендую!

Користуюся уже кілька тижнів - дуже зручний і потужний тример. Добре голить волосся навіть у важкодоступних місцях, не подразнює шкіру, батареї вистачає надовго. Загалом я задоволений покупкою, рекомендую!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

17/11/2025

Україна

Україна

Супер

Ідеально голить навіть делікатні ділянки тіла. Також тример зручний та потужний.

Предимства

супер

Недостатъци

немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

13/11/2025

Україна

Україна

Купив тример і не пожалкував. Якість на висоті, шкіра гладенька, користуватись одне задоволення!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г. 

      1. Опцията за бързо зареждане осигурява достатъчно мощност за една сесия на подстригване

      2. При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката