Система за бръснене Triple Protect
2D огъваща се глава
Щадящи кожата остриета на тримера
Гладки резултати върху кожата
100% водоустойчив
Иновативната система с две глави ви предлага гладко бръснене, което оставя кожата ви мека и освежена, или прецизно подстригване, което перфектно допълва уникалния ви стил. Тази машинка за подстригване притежава необходимата гъвкавост.
Системата за бръснене Triple Protect има перлени накрайници за по-голям комфорт на кожата, отвори във формата на диамант за безпроблемно допиране до кожата, а предпазителят значително намалява дразненето на кожата.
Благодарение на технологията за следване на контурите 2D огъващата се глава адаптира бръснещата глава, за да следва контурите на тялото ви. Улавя дори трудните косъмчета.
4.9
от 5
39
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Denis27
18/11/2025
Україна
Част от промоцията
Рекомендую!
Користуюся уже кілька тижнів - дуже зручний і потужний тример. Добре голить волосся навіть у важкодоступних місцях, не подразнює шкіру, батареї вистачає надовго. Загалом я задоволений покупкою, рекомендую!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Tuzik01
17/11/2025
Україна
Част от промоцията
Супер
Ідеально голить навіть делікатні ділянки тіла. Також тример зручний та потужний.
Предимства
супер
Недостатъци
немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Аделіна
13/11/2025
Україна
Част от промоцията
Купив тример і не пожалкував. Якість на висоті, шкіра гладенька, користуватись одне задоволення!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Тример для тіла Philips BG7470/15 серії 7000
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г.
Опцията за бързо зареждане осигурява достатъчно мощност за една сесия на подстригване
При регистрация на Philips.com в рамките на 90 дни от покупката