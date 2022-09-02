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  • Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана
  • Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана
  • Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана
  • Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана
  • Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана
  • Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана
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  • Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана
  • Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана
  • Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана
  • Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана
  • Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана

Bodygroom Series 7000Водоустойчив тример за слабините и тялото

BG7025/15

4.2
| (35) Отзиви | 81% препоръчват този продукт

1 награда

Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана
Серията 7000 с уникалните си двойни глави за оформяне и усъвършенстваната технология за безопасност ви позволява да превключвате уверено между бръснене и подстригване. Прецизни резултати със следващата контурите 4D самобръсначка и тример с 5 дължини, навсякъде по тялото ви.
Виж всички предимства

Най-предпочитаната марка за мъжки електрически уреди за грижа за окосмяването в света1

4D следване на контурите и усъвършенствана защита на кожата

Прецизна грижа за тялото, безопасна дори под колана

  • 5 гребена с поставяне с щракване (2 – 3 – 5 – 7 мм)

  • Самобръсначка с 2D следване на контура

  • 61 мин работа без кабел/1 ч зареждане

  • Приставка за достигане на гърба

  • До 5 години гаранция

Специализирани глави за подстригване и бръснене в един интегриран дизайн

Сега можете уверено да подстригвате и бръснете навсякъде под врата само с един инструмент. Използвайте машинката за подстригване и бръснене Philips Bodygroom 7000 за цялото тяло, за да подстригвате с една единствена приставка за равномерен резултат на гърба, раменете, гърдите, корема, подмишниците, ръцете, слабините и краката.

Гладко и удобно бръснене на тялото с 4D следване на контура

Гладко и удобно бръснене на тялото с 4D следване на контура

Благодарение на въртящата се глава, движеща се в 4 посоки, тази регулируема самобръсначка се адаптира към всеки контур на тялото ви за най-гладкото бръснене досега.

Контролирайте дължината на космите с вграден, регулируем тример

Контролирайте дължината на космите с вграден, регулируем тример

Вграденият тример с регулируем гребен е проектиран да осигурява повече мощност за рязане дори на най-дебелите косми. Постигнете естествен вид или по-гладко бръснене благодарение на регулируемия гребен с 5 дължини на подстригване в диапазона от 3 mm до 11 mm.

Технически данни

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Части и аксесоари

Награди

  • Award image AWARD-3620246

Отзиви

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4.2

от 5

35

Отзиви

81%

препоръчват този продукт

3

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Много съм доволен- качествен продукт

Машинката работи перфектно, удобна е за цялото тяло. Вече над месец я ползвам със заводското зареждане, като я ползвам два пъти в седмицата. Работи добре и не се налага по-често. Изключително удобна е за работа. Качествено изпълнение.

Предимства

Удобна за хващане. Остриетата й са много добри.

Недостатъци

За сега не съм забелязал такива

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен е както в първият ден на покупката!

Доволен съм много от продукта. Бих го препоръчал на много познати и непознати.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

03/11/2021

България

България

Перфектен!

Имах предният модел и бях много доволен.Ползвах го 10г.без проблеми!Надявам се и този продукт да е безпроблемен като по-ново поколение.

Предимства

По-лек и по-безшумен!

Недостатъци

Засега не съм установил.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г. 

      1. Гаранцията предлага покритие за период до 5 години, включително 2-годишна стандартна глобална гаранция, с възможност за допълнителни 3 години при регистриране на устройството в рамките на 90 дни от покупката.