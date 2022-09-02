5 гребена с поставяне с щракване (2 – 3 – 5 – 7 мм)
Самобръсначка с 2D следване на контура
61 мин работа без кабел/1 ч зареждане
Приставка за достигане на гърба
До 5 години гаранция
Сега можете уверено да подстригвате и бръснете навсякъде под врата само с един инструмент. Използвайте машинката за подстригване и бръснене Philips Bodygroom 7000 за цялото тяло, за да подстригвате с една единствена приставка за равномерен резултат на гърба, раменете, гърдите, корема, подмишниците, ръцете, слабините и краката.
Благодарение на въртящата се глава, движеща се в 4 посоки, тази регулируема самобръсначка се адаптира към всеки контур на тялото ви за най-гладкото бръснене досега.
Вграденият тример с регулируем гребен е проектиран да осигурява повече мощност за рязане дори на най-дебелите косми. Постигнете естествен вид или по-гладко бръснене благодарение на регулируемия гребен с 5 дължини на подстригване в диапазона от 3 mm до 11 mm.
Награди
4.2
от 5
35
Отзиви
81%
препоръчват този продукт
Курдов
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Много съм доволен- качествен продукт
Машинката работи перфектно, удобна е за цялото тяло. Вече над месец я ползвам със заводското зареждане, като я ползвам два пъти в седмицата. Работи добре и не се налага по-често. Изключително удобна е за работа. Качествено изпълнение.
Предимства
Удобна за хващане. Остриетата й са много добри.
Недостатъци
За сега не съм забелязал такива
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Ауди
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен е както в първият ден на покупката!
Доволен съм много от продукта. Бих го препоръчал на много познати и непознати.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Зико
03/11/2021
България
Перфектен!
Имах предният модел и бях много доволен.Ползвах го 10г.без проблеми!Надявам се и този продукт да е безпроблемен като по-ново поколение.
Предимства
По-лек и по-безшумен!
Недостатъци
Засега не съм установил.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г.
Гаранцията предлага покритие за период до 5 години, включително 2-годишна стандартна глобална гаранция, с възможност за допълнителни 3 години при регистриране на устройството в рамките на 90 дни от покупката.