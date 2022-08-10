5 гребена с поставяне с щракване (2 – 3 – 5 – 7 мм)
Самобръсначка с 2D следване на контура
61 мин работа без кабел/1 ч зареждане
Приставка за достигане на гърба
До 5 години гаранция
Сега можете уверено да оформяте навсякъде по тялото само с един инструмент. Този уред за оформяне за цялото тяло на Philips за мъже подстригва космите на 3 различни дължини за гладки и равномерни резултати на гърба, раменете, гърдите, корема, подмишниците, ръцете, слабините и краката.
Отстранете комфортно космите по гърба. Тази приставка е специално проектирана за удобно бръснене на гърба.
Главата на самобръсначката разполага с патентовани заоблени върхове и хипоалергенно фолио за защита на кожата от порязвания и убождания при бръснене.
4.5
от 5
224
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Шефът
10/08/2022
България
Потвърден купувач
Отличен уред!Оправда напълно очакванията ми!
Доверявам се на марката и досега не съм бил разочарован! Всички уреди с тази марка, които съм закупил са били качествени и са ми служили дълго време!
Предимства
Добра цена и високо качество
Недостатъци
Не
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Томани
19/02/2021
България
Потвърден купувач
Продукта е прекрасен.
Много добро съотношение цена и качество, уникално изчистване на зъбите.
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото
fenato
03/07/2020
България
Перфектен
Върши напълно работата, за която се рекламира. Доволен съм напълно от резултата след употреба!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 5000 BG2036/32 Водоустойчив тример за тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Bodygroom series 5000 BG2036/32 Водоустойчив тример за тяло
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г.
Гаранцията предлага покритие за период до 5 години, включително 2-годишна стандартна глобална гаранция, с възможност за допълнителни 3 години при регистриране на устройството в рамките на 90 дни от покупката.