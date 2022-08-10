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  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
  • Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста

Bodygroom Series 5000Водоустойчив тример за слабините и тялото

BG5021/15

4.5
| (224) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста
Серия 5000 е проектирана да преминава през окосмяването, без да прави компромис по отношение на комфорта на кожата – дори при труднодостъпните зони, като гърба. Използвайте щадящата кожата самобръсначка със следваща контура 2D технология или подстригвайте с гребените с дължина 2, 3 или 5 mm.
Виж всички предимства

Най-предпочитаната марка за мъжки електрически уреди за грижа за окосмяването в света1

2D следване на контура с технология за защита на кожата

Цялостна грижа за тялото, безопасна дори за зоната под кръста

  • 5 гребена с поставяне с щракване (2 – 3 – 5 – 7 мм)

  • Самобръсначка с 2D следване на контура

  • 61 мин работа без кабел/1 ч зареждане

  • Приставка за достигане на гърба

  • До 5 години гаранция

Оформяне на цялото тяло с един продукт

Оформяне на цялото тяло с един продукт

Сега можете уверено да оформяте навсякъде по тялото само с един инструмент. Този уред за оформяне за цялото тяло на Philips за мъже подстригва космите на 3 различни дължини за гладки и равномерни резултати на гърба, раменете, гърдите, корема, подмишниците, ръцете, слабините и краката.

Оформяне на трудни за достигане места с приставката за гръб

Оформяне на трудни за достигане места с приставката за гръб

Отстранете комфортно космите по гърба. Тази приставка е специално проектирана за удобно бръснене на гърба.

Безопасно и удобно бръснене върху деликатната кожа

Безопасно и удобно бръснене върху деликатната кожа

Главата на самобръсначката разполага с патентовани заоблени върхове и хипоалергенно фолио за защита на кожата от порязвания и убождания при бръснене.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

224

Отзиви

91%

препоръчват този продукт

10/08/2022

България

България

Потвърден купувач

Отличен уред!Оправда напълно очакванията ми!

Доверявам се на марката и досега не съм бил разочарован! Всички уреди с тази марка, които съм закупил са били качествени и са ми служили дълго време!

Предимства

Добра цена и високо качество

Недостатъци

Не

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

19/02/2021

България

България

Потвърден купувач

Продукта е прекрасен.

Много добро съотношение цена и качество, уникално изчистване на зъбите.

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Водоустойчив тример за слабините и тялото

03/07/2020

България

България

Перфектен

Върши напълно работата, за която се рекламира. Доволен съм напълно от резултата след употреба!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 5000 BG2036/32 Водоустойчив тример за тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Bodygroom series 5000 BG2036/32 Водоустойчив тример за тяло

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, потребители на електрически уреди за оформяне на окосмяването, проведено през 2024 г. 

      1. Гаранцията предлага покритие за период до 5 години, включително 2-годишна стандартна глобална гаранция, с възможност за допълнителни 3 години при регистриране на устройството в рамките на 90 дни от покупката.