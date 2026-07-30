Philips Lumea IPL за мъже

Грижа за тялото на следващо ниво

57% от мъжете подстригват или оформят подмишниците си всяка седмица**. За 80% това е свързано с чувството на свежест и готовност за действие**. Philips Lumea IPL ви осигурява дълготрайна гладкост с бързи и лесни процедури – за да се фокусирате върху следващата си тренировка, а не върху рутината за обезкосмяване...