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Фотоепилатор Lumea IPL 9900 Series

Фотоепилатор Lumea IPL 9900 Series

Нашият най-интелигентен фотоепилатор с технология SenseIQ

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Philips - марка No. 1 фотоепилатори в света2, 15 години гладка кожа и увереност с Philips Lumea

Най-доброто от нас

Нашият най-интелигентен и бърз безкабелен фотоепилатор

Philips Lumea IPL от серия 9900
Philips Lumea IPL от серия 9900
Открийте Lumea IPL Серия 9900 – нашия интелигентен фотоепилатор за резултати като в професионален салон. Насладете се на персонализирано третиране с режим на работа с кабел или на батерия, интелигентна т...
Lumea IPL от серия 8000

Lumea IPL от серия 8000

Насладете се на бързо и персонализирано третиране с Lumea IPL от серия 8000. Технология SenseIQ с интелигентни приставки и приложение Lumea IPL за дълготрайно гладка кожа.

Lumea IPL от серия 7000

Lumea IPL от серия 7000

С нашия фотоепилатор Lumea серия 7000 получавате гладка кожа без косми. Третирането е нежно и ефективно с приставки за всяка зона на тялото.

Philips Lumea IPL за мъже

Фотоепилаторът Philips Lumea е подходящ и за мъже

Открийте най‑интелигентния ни фотоепилатор Philips Lumea IPL, създаден за безопасна и ефективна употреба от мъже върху ръце, крака, гърди и гръб. Изберете модела, който най‑добре отговаря на вашите нужди.

Lumea IPL 9900 Series

Грижа за тялото на следващо ниво

57% от мъжете подстригват или оформят подмишниците си всяка седмица**. За 80% това е свързано с чувството на свежест и готовност за действие**. Philips Lumea IPL ви осигурява дълготрайна гладкост с бързи и лесни процедури – за да се фокусирате върху следващата си тренировка, а не върху рутината за обезкосмяване...

Бързи резултати с Philips Lumea IPL

Бързи резултати с процедури само на всеки 2 седмици

Започнете с начална фаза от 4 процедури на всеки 2 седмици – наполовина по-малко процедури в сравнение с други марки. След това правете поддържащи процедури всеки месец, за да запазите желаните резултати.

Цялостно третиране на тялото с интелигентни приставки

Специално проектираните приставки са идеално адаптирани към извивките на тялото ви и при поставяне активират най-ефективната програма за всяка зона – за тяло и за прецизна работа. Не използвайте върху мъжко лице и шия.

Philips Lumea IPL за мъже
Philips Lumea IPL с работа с кабел и без кабел

Удобство с работа с кабел и без кабел

Philips Lumea е проектиран да бъде удобен и лесен за използване. Използвайте устройството с кабел за бързо третиране на големи зони от тялото, като краката ви, или преминете към режима на работа на батерия, за да третирате прецизно труднодостъпните зони от тялото.

  • Tom Nuijs и Philips Lumea

    Tom Nuijs, изобретател на Philips Lumea

    За IPL технологията и създаването на Lumea

    „IPL означава интензивна пулсова светлина. Професионалната технология, с която разполагахме тогава, генерираше светлинни импулси, които се абсорбират от меланина – цветния пигмент в косъма. Количеството енергия беше настроено така, че да разруши корена на косъма.“

Как се използва Philips Lumea IPL?

  • Стъпка 1 – Подготовка на кожата

    Обръснете определената зона преди процедурата или премахнете окосмяването от нея. Преди първата употреба направете тест за чувствителност върху малка зона от кожата.

  • Стъпка 2 – Настройка

    С помощта на сензора SmartSkin изберете подходящата интензивност на светлината според вашия тип кожа.

  • Стъпка 3 – Започнете процедурата

    Поставете Philips Lumea IPL върху кожата под ъгъл от 90° и натиснете бутона за светлинния импулс.

  • Стъпка 4 – Продължете нататък

    Премествайте уреда след всеки импулс върху третираната зона. Избягвайте да третирате едно и също място многократно.

Защо Lumea IPL е най-доброто решение за вас

Комфорт благодарение на технологията SenseIQ

Фотоепилаторът Lumea IPL 9900 предлага 5 лесни за настройване нива на интензивност на светлината. Сензорът SmartSkin разпознава тона на кожата ви и ви помага да намерите най-комфортната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането към всяка зона на тялото.

Технология SenseIQ и сензор SmartSkin
Персонализирана употреба със SkinAI

Персонализирана употреба със SkinAI

Безплатното помощно приложение ви води стъпка по стъпка и вече включва ексклузивна технология SkinAI, която проследява намаляването на окосмяването с помощта на изкуствен интелект.

Безопасна технология, съобразена с кожата ви

Philips Lumea IPL 9900 е ефективен при естествено тъмнорусо, кафяво, тъмнокафяво и черно окосмяване и за тонове на кожата от много светъл до тъмнокафяв.

Безопасна технология, съобразена с кожата ви

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