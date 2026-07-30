Philips Lumea IPL за мъже

Philips - марка No. 1 фотоепилатори в света2, 15 години гладка кожа и увереност с Philips Lumea
Най-доброто от нас
Насладете се на бързо и персонализирано третиране с Lumea IPL от серия 8000. Технология SenseIQ с интелигентни приставки и приложение Lumea IPL за дълготрайно гладка кожа.
С нашия фотоепилатор Lumea серия 7000 получавате гладка кожа без косми. Третирането е нежно и ефективно с приставки за всяка зона на тялото.
Фотоепилаторът Philips Lumea е подходящ и за мъже
Открийте най‑интелигентния ни фотоепилатор Philips Lumea IPL, създаден за безопасна и ефективна употреба от мъже върху ръце, крака, гърди и гръб. Изберете модела, който най‑добре отговаря на вашите нужди.
57% от мъжете подстригват или оформят подмишниците си всяка седмица**. За 80% това е свързано с чувството на свежест и готовност за действие**. Philips Lumea IPL ви осигурява дълготрайна гладкост с бързи и лесни процедури – за да се фокусирате върху следващата си тренировка, а не върху рутината за обезкосмяване...
Започнете с начална фаза от 4 процедури на всеки 2 седмици – наполовина по-малко процедури в сравнение с други марки. След това правете поддържащи процедури всеки месец, за да запазите желаните резултати.
Специално проектираните приставки са идеално адаптирани към извивките на тялото ви и при поставяне активират най-ефективната програма за всяка зона – за тяло и за прецизна работа. Не използвайте върху мъжко лице и шия.
Philips Lumea е проектиран да бъде удобен и лесен за използване. Използвайте устройството с кабел за бързо третиране на големи зони от тялото, като краката ви, или преминете към режима на работа на батерия, за да третирате прецизно труднодостъпните зони от тялото.
Tom Nuijs, изобретател на Philips Lumea
„IPL означава интензивна пулсова светлина. Професионалната технология, с която разполагахме тогава, генерираше светлинни импулси, които се абсорбират от меланина – цветния пигмент в косъма. Количеството енергия беше настроено така, че да разруши корена на косъма.“
Обръснете определената зона преди процедурата или премахнете окосмяването от нея. Преди първата употреба направете тест за чувствителност върху малка зона от кожата.
С помощта на сензора SmartSkin изберете подходящата интензивност на светлината според вашия тип кожа.
Поставете Philips Lumea IPL върху кожата под ъгъл от 90° и натиснете бутона за светлинния импулс.
Премествайте уреда след всеки импулс върху третираната зона. Избягвайте да третирате едно и също място многократно.
Фотоепилаторът Lumea IPL 9900 предлага 5 лесни за настройване нива на интензивност на светлината. Сензорът SmartSkin разпознава тона на кожата ви и ви помага да намерите най-комфортната настройка. Интелигентните приставки адаптират третирането към всяка зона на тялото.
Безплатното помощно приложение ви води стъпка по стъпка и вече включва ексклузивна технология SkinAI, която проследява намаляването на окосмяването с помощта на изкуствен интелект.
Philips Lumea IPL 9900 е ефективен при естествено тъмнорусо, кафяво, тъмнокафяво и черно окосмяване и за тонове на кожата от много светъл до тъмнокафяв.
Какво е IPL технологията?
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Как да използвате приложението Lumea?
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Lumea IPL 9900 Pro: Как да използвате насоки в реалн...
Време за четене: 3-5 мин.
Приставки
Време за четене: 3-5 мин.
Изберете правилния режим на третиране
Време за четене: 3-5 мин.
Стъпка 1: Подготовка за процедурата
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