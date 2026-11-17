Тонколони и озвучаване за дома
Всички серии
Усъвършенствана стерео тонколона SoundBar 2.0
SoundbarКомпактна тонколона SoundBar с потапящо аудио
Тонколона Soundbar 2.1
Тонколона Soundbar 2.0
Тонколона Soundbar 5.1.2 с безжичен събуфър
нов
Саундбар с подобрено стерео 2.0
Тонколона Soundbar 2,1 с безжичен събуфър
Саундбар 2.1 с безжичен субуфер
Саундбар 3.1.2 с безжичен субуфер
Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време! Какво означава това?