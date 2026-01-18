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  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
  • Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж

Серия 5000Airfryer с двойна кошница

NA555/00

3.7
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж
Сега можете да готвите различни ястия по различни начини, без да се налага да координирате няколко тенджери и тигани. Можете да изберете метода на готвене, който най-добре подхожда на вашите съставки: изберете пържене, готвене на пара или комбинация от двата
Виж всички предимства

Персонализиране на метода на готвене според съставките

Приготвяне на различни ястия по 3 начина наведнъж

  • Хрупкави и крехки ястия с до 90% по-малко мазнина

  • Готвене на пара до съвършенство за деликатна, крехка текстура

  • Пържене с горещ въздух и готвене на пара за равномерни резултати без изгорели зони

  • Кажете сбогом на натрупването на мазнини с почистване с пара

Хрупкаво и равномерно готвене до съвършенство с до 90% по-малко мазнини¹

Хрупкаво и равномерно готвене до съвършенство с до 90% по-малко мазнини¹

Технологията RapidAir Plus с уникален звездообразен дизайн кара да циркулира горещият въздух около и през храната с по-бърз въздушен поток, осигурявайки равномерно готвене отвътре и отвън за приготвяне на вкусни домашни ястия

2 кошници и 2 размера за всякакви ястия

2 кошници и 2 размера за всякакви ястия

Airfryer с обем 9 л, 2 кошници и функция за пара: отделение с обем 6 л за основни ястия, пържени картофи и любими ястия и отделение с обем 3 л за гарнитури и леки закуски. В него се побират до 1100 г пържени картофи, 1600 г зеленчуци или 12 пилешки бутчета. Голямата кошница побира и цяло пиле с тегло 1,2 кг

Задайте времето за готвене на отделните ястия да е еднакво

Задайте времето за готвене на отделните ястия да е еднакво

Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2 кошници за ястия, готови по едно и също време

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2

18/01/2026

Україна

Україна

Потвърден купувач

Виріб має чудові функції

Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

08/11/2025

Україна

Україна

Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням

Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

28/02/2026

Україна

Україна

Мультипіч Philips NA555/00

Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!

Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

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      1. ¹ В сравнение с домашно приготвените пържени картофи, приготвени в конвенционален фритюрник

      2. ² Външно лабораторно измерване, базирано на съдържанието на витамин С в броколи

      3. ³ За оптимални резултати използвайте функцията за почистване с пара в голямата кошница в продължение на 15 минути след всяка употреба

      4. ⁴ Сравнението се основава на готвене на цяло пиле за 80 минути с помощта на функцията за пара и пържене с горещ въздух спрямо функцията за пържене с горещ въздух

      5. ⁵ Външен дегустационен тест с 30 потребители на Airfryer

      6. ⁶ Вътрешно лабораторно измерване за NA55x с наденички спрямо използване на фурна клас А. Резултатите могат да варират за всяка рецепта

      7. ⁷ Пилешко бутче: до 40% по-малко мазнини в сравнение със сурово