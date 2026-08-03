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Аксесоар за Airfryer Много голям комплект за печене
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HD9945/01
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Този комплект за печене е перфектният аксесоар за увеличаване на гамата от приложения на вашия много голям Airfryer. Приготвяйте и изпичайте вкусна лазаня, запеканки, къри, супи, кексове, мъфини... и много други!
Бял дим излиза от моя Philips Airfryer
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