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Аксесоар за Airfryer Много голям комплект за печене

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Аксесоар за AirfryerМного голям комплект за печене

HD9945/01

Аксесоар за Airfryer Много голям комплект за печене

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Ръководства и документация

Този комплект за печене е перфектният аксесоар за увеличаване на гамата от приложения на вашия много голям Airfryer. Приготвяйте и изпичайте вкусна лазаня, запеканки, къри, супи, кексове, мъфини... и много други!

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  • 3 August 2026

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