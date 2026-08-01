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  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място
  • Двойно повече храна, 45% по-малко място

Верт. Airfryer серия 4000, дв. кошницаAirfryer

NA461/00

Двойно повече храна, 45% по-малко място
Нашият вертикален Airfryer с двойна кошница приготвя две цели ястия наведнъж, като същевременно ви спестява място. А освен това ястията са винаги вкусно хрупкави и крехки благодарение на вертикалната технология RapidAir.
Виж всички предимства

И двете ястия са приготвени перфектно и са готови едновременно

Двойно повече храна, 45% по-малко място

  • Заема 45% по-малко място от хоризонтален вариант с 2 кошници

  • 2 вертикални кошници, двойно повече храна

  • Хрупкави и равномерно изпечени с технология Rapid Air

  • Подгответе 2 ястия, които приключват по едно и също време

Вертикалният дизайн заема два пъти по-малко място на плота

Вертикалният дизайн заема два пъти по-малко място на плота

Нашият компактен вертикален Airfryer с двойна кошница улеснява приготвянето на вкусни ястия и спестява 45% от пространството на плота ви.*

2 разположени една върху друга кошници, удвоен капацитет

2 разположени една върху друга кошници, удвоен капацитет

Изключително голям вертикален Airfryer с вместимост 10 л с две кошници по 5 л. Нашият Airfryer, подходящ за цялото семейство, лесно приготвя до 1,4 кг пържени картофи, 2 кг зеленчуци или 24 пилешки бутчета. Можете също така лесно да поберете цяло пиле с тегло 1,2 кг във всяка кошница от 5 л.

Хрупкаво и равномерно готвене с до 90% по-малко мазнини**

Хрупкаво и равномерно готвене с до 90% по-малко мазнини**

Насладете се на идеално хрупкави и крехки ястия благодарение на вертикалната технология RapidAir. Горещият въздух от горната част циркулира около храната, за да осигури равномерно приготвени ястия всеки път.

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      1. В сравнение с други Philips Airfryer

      2. В сравнение с пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник в домашни условия

      3. Вътрешно лабораторно измерване за NA46x със сьомга и пилешки гърди спрямо използване на фурна от клас А. Резултатите могат да варират за всяка рецепта