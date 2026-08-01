NA461/00
Заема 45% по-малко място от хоризонтален вариант с 2 кошници
2 вертикални кошници, двойно повече храна
Хрупкави и равномерно изпечени с технология Rapid Air
Подгответе 2 ястия, които приключват по едно и също време
Нашият компактен вертикален Airfryer с двойна кошница улеснява приготвянето на вкусни ястия и спестява 45% от пространството на плота ви.*
Изключително голям вертикален Airfryer с вместимост 10 л с две кошници по 5 л. Нашият Airfryer, подходящ за цялото семейство, лесно приготвя до 1,4 кг пържени картофи, 2 кг зеленчуци или 24 пилешки бутчета. Можете също така лесно да поберете цяло пиле с тегло 1,2 кг във всяка кошница от 5 л.
Насладете се на идеално хрупкави и крехки ястия благодарение на вертикалната технология RapidAir. Горещият въздух от горната част циркулира около храната, за да осигури равномерно приготвени ястия всеки път.
Отзиви
В сравнение с други Philips Airfryer
В сравнение с пържени картофи, приготвени в обикновен фритюрник в домашни условия
Вътрешно лабораторно измерване за NA46x със сьомга и пилешки гърди спрямо използване на фурна от клас А. Резултатите могат да варират за всяка рецепта