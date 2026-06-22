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  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
  • Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара

Серия 5000Airfryer с двойна кошница

NA552/00

5
| (31) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара
Две кошници за "пържене", печене на печива или месо и гриловане, а едната е оборудвана и за готвене на пара. Насладете се на перфектно приготвени ястия с RapidAir Plus и технологията за задушаване с пара
Виж всички предимства

Гответе 2 отделни ястия, готови едновременно

Нашата първа двойна кошница с технология за готвене на пара

  • Хрупкави и крехки ястия с до 90% по-малко мазнина

  • Готвене на пара до съвършенство за деликатна, крехка текстура

  • Пържене с горещ въздух и готвене на пара за равномерни резултати без изгорели зони

  • Кажете сбогом на натрупването на мазнини с почистване с пара

Хрупкаво и равномерно готвене до съвършенство с до 90% по-малко мазнини¹

Хрупкаво и равномерно готвене до съвършенство с до 90% по-малко мазнини¹

Технологията RapidAir Plus с уникален звездообразен дизайн кара да циркулира горещият въздух около и през храната с по-бърз въздушен поток, осигурявайки равномерно готвене отвътре и отвън за приготвяне на вкусни домашни ястия

2 кошници и 2 размера за всякакви ястия

2 кошници и 2 размера за всякакви ястия

Airfryer с обем 9 л, 2 кошници и функция за пара: отделение с обем 6 л за основни ястия, пържени картофи и любими ястия и отделение с обем 3 л за гарнитури и леки закуски. В него се побират до 1100 г пържени картофи, 1600 г зеленчуци или 12 пилешки бутчета. Голямата кошница побира и цяло пиле с тегло 1,2 кг

Задайте времето за готвене на отделните ястия да е еднакво

Задайте времето за готвене на отделните ястия да е еднакво

Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2 кошници за ястия, готови по едно и също време

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

31

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

22/06/2026

България

България

Чудесен помощник

Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.

Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-05-06

01/11/2025

България

България

Страхотна инвестиция за семейството

Спестява време, усилия и е страшно вкусно. Най-доброто ни решение.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

30/10/2025

България

България

Airfryer

Много съм доволен, имах единична кошница, сега с двойната е още по - удобно.

Предимства

Двойна кошница

Недостатъци

-

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница

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      1. ¹ В сравнение с домашно приготвените пържени картофи, приготвени в конвенционален фритюрник

      2. ² Външно лабораторно измерване, базирано на съдържанието на витамин С в броколи

      3. ³ За оптимални резултати използвайте функцията за почистване с пара в голямата кошница в продължение на 15 минути след всяка употреба

      4. ⁴ Сравнението се основава на готвене на цяло пиле за 80 минути с помощта на функцията за пара и пържене с горещ въздух спрямо функцията за пържене с горещ въздух

      5. ⁵ Външен дегустационен тест с 30 потребители на Airfryer

      6. ⁶ Вътрешно лабораторно измерване за NA55x с наденички спрямо използване на фурна клас А. Резултатите могат да варират за всяка рецепта

      7. ⁷ Пилешко бутче: до 40% по-малко мазнини в сравнение със сурово