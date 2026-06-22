Хрупкави и крехки ястия с до 90% по-малко мазнина
Готвене на пара до съвършенство за деликатна, крехка текстура
Пържене с горещ въздух и готвене на пара за равномерни резултати без изгорели зони
Кажете сбогом на натрупването на мазнини с почистване с пара
Технологията RapidAir Plus с уникален звездообразен дизайн кара да циркулира горещият въздух около и през храната с по-бърз въздушен поток, осигурявайки равномерно готвене отвътре и отвън за приготвяне на вкусни домашни ястия
Airfryer с обем 9 л, 2 кошници и функция за пара: отделение с обем 6 л за основни ястия, пържени картофи и любими ястия и отделение с обем 3 л за гарнитури и леки закуски. В него се побират до 1100 г пържени картофи, 1600 г зеленчуци или 12 пилешки бутчета. Голямата кошница побира и цяло пиле с тегло 1,2 кг
Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2 кошници за ястия, готови по едно и също време
5.0
от 5
31
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
didito41
22/06/2026
България
Чудесен помощник
Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.
Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
Домакинята
01/11/2025
България
Част от промоцията
Страхотна инвестиция за семейството
Спестява време, усилия и е страшно вкусно. Най-доброто ни решение.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Georgi54
30/10/2025
България
Част от промоцията
Airfryer
Много съм доволен, имах единична кошница, сега с двойната е още по - удобно.
Предимства
Двойна кошница
Недостатъци
-
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
¹ В сравнение с домашно приготвените пържени картофи, приготвени в конвенционален фритюрник
² Външно лабораторно измерване, базирано на съдържанието на витамин С в броколи
³ За оптимални резултати използвайте функцията за почистване с пара в голямата кошница в продължение на 15 минути след всяка употреба
⁴ Сравнението се основава на готвене на цяло пиле за 80 минути с помощта на функцията за пара и пържене с горещ въздух спрямо функцията за пържене с горещ въздух
⁵ Външен дегустационен тест с 30 потребители на Airfryer
⁶ Вътрешно лабораторно измерване за NA55x с наденички спрямо използване на фурна клас А. Резултатите могат да варират за всяка рецепта
⁷ Пилешко бутче: до 40% по-малко мазнини в сравнение със сурово