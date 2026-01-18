Хрупкави и крехки ястия с до 90% по-малко мазнина
Пържете с въздух и пара за равномерно сготвени ястия, без изгаряне
Готвене на пара за нежна, изискана текстура
Кажете сбогом на мазните отлагания с почистване с пара
Технологията RapidAir Plus с уникален звездообразен дизайн кара да циркулира горещият въздух около и през храната с по-бърз въздушен поток, осигурявайки равномерно готвене отвътре и отвън за приготвяне на вкусни домашни ястия
Airfryer с обем 9 л, 2 кошници и функция за пара: отделение с обем 6 л за основни ястия, пържени картофи и любими ястия и отделение с обем 3 л за гарнитури и леки закуски. В него се побират до 1100 г пържени картофи, 1600 г зеленчуци или 12 пилешки бутчета. Голямата кошница побира и цяло пиле с тегло 1,2 кг
Автоматично синхронизиране на времето за готвене в 2 кошници за ястия, готови по едно и също време
3.7
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Потвърден купувач
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Yarik88
28/02/2026
Україна
Мультипіч Philips NA555/00
Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!
Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Този отзив е направен за Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
¹ В сравнение с домашно приготвените пържени картофи, приготвени в конвенционален фритюрник
² Външно лабораторно измерване, базирано на съдържанието на витамин С в броколи
³ За оптимални резултати използвайте функцията за почистване с пара в голямата кошница в продължение на 15 минути след всяка употреба
⁴ Сравнението се основава на готвене на цяло пиле за 80 минути с помощта на функцията за пара и пържене с горещ въздух спрямо функцията за пържене с горещ въздух
⁵ Външен дегустационен тест с 30 потребители на Airfryer
⁶ Вътрешно лабораторно измерване за NA55x с наденички спрямо използване на фурна клас А. Резултатите могат да варират за всяка рецепта
⁷ Пилешко бутче: до 40% по-малко мазнини в сравнение със сурово