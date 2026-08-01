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  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие
  • Опитайте хрупкавото разнообразие

Серия 3000Airfryer 6,2 l

NA331/10

Опитайте хрупкавото разнообразие
Изпробвайте нещо повече от готвене с горещ въздух благодарение на 16 функции – от бързо печене до продължително готвене в един съд. От вкусните, пълноценни домашно приготвени ястия ви делят само няколко лесни стъпки. Уредът разполага със стилен прозорец, проектиран за наблюдение кога всичко е изпечено до хрупкаво съвършенство.
Виж всички предимства

Хрупкави, крехки и равномерно изпечени всеки път

Опитайте хрупкавото разнообразие

  • Прозорец за готвене

  • Технология RapidAir Plus

  • 16 функции за готвене в 1

  • Спестява време и енергия

Бързо, равномерно готвене с технологията RapidAir Plus

Бързо, равномерно готвене с технологията RapidAir Plus

Насладете се на вкусна храна с до 90% по-малко мазнини*. Патентованата технология RapidAir Plus с уникален дизайн във формата на звезда осигурява циркулация на горещия въздух около и през храната с по-бърз въздушен поток**, осигурявайки равномерно готвене отвътре и отвън за създаване на вкусни домашно приготвени ястия.

Стилен прозорец за готвене, за да наблюдавате ястията си

Стилен прозорец за готвене, за да наблюдавате ястията си

Без повече догадки. Наблюдавайте процеса на готвене и вижте кога ястието ви е изпечено до съвършенство. Създаден, за да готвите със стил.

Не правете компромис с вкуса

Не правете компромис с вкуса

83% от нашите потребители смятат, че пилешките бутчета, приготвени във Philips Airfryer от серия 3000, имат по-добър вкус от тези, приготвени във фурна.******

Технически данни

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома

      2. В сравнение с уреди Airfryer на Philips с технология RapidAir

      3. Пилешко бутче: до 40% по-малко мазнина в сравнение със стандартно приготвяне

      4. Броят рецепти може да варира според държавата

      5. Проценти, базирани на измерване във вътрешна лаборатория с уреди Airfryer на Philips; приготвяне на едно парче от пилешки гърди (AF настройка 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) в сравнение с използване на фурна от клас A. Точните проценти може да се различават за всеки продукт.

      6. Тест на MetrixLab с 30 съществуващи потребители на Philips Airfryer от серия 3000, юли 2024 г.