NA331/10
Прозорец за готвене
Технология RapidAir Plus
16 функции за готвене в 1
Спестява време и енергия
Насладете се на вкусна храна с до 90% по-малко мазнини*. Патентованата технология RapidAir Plus с уникален дизайн във формата на звезда осигурява циркулация на горещия въздух около и през храната с по-бърз въздушен поток**, осигурявайки равномерно готвене отвътре и отвън за създаване на вкусни домашно приготвени ястия.
Без повече догадки. Наблюдавайте процеса на готвене и вижте кога ястието ви е изпечено до съвършенство. Създаден, за да готвите със стил.
83% от нашите потребители смятат, че пилешките бутчета, приготвени във Philips Airfryer от серия 3000, имат по-добър вкус от тези, приготвени във фурна.******
Отзиви
В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома
В сравнение с уреди Airfryer на Philips с технология RapidAir
Пилешко бутче: до 40% по-малко мазнина в сравнение със стандартно приготвяне
Броят рецепти може да варира според държавата
Проценти, базирани на измерване във вътрешна лаборатория с уреди Airfryer на Philips; приготвяне на едно парче от пилешки гърди (AF настройка 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) в сравнение с използване на фурна от клас A. Точните проценти може да се различават за всеки продукт.
Тест на MetrixLab с 30 съществуващи потребители на Philips Airfryer от серия 3000, юли 2024 г.