Прекратен продукт
CA6500/63
EP4341/51
EP4346/71
HD7767/00
EP0820/00
EP0824/00
EP5441/50
EP5447/90
EP4343/50
EP4343/70
EP5443/90
Незалепващо покритие
Побира 120 мл мляко
Достатъчно за 2 порции капучино
Приготвя гореща и студена пяна
Не само за разнообразни вкусни горещи и студени напитки с кафе като капучино и лате, но също така и за вкусни млечни напитки като чай с мляко.
Почистването на приставката за разпенване на мляко Philips изисква само изплакване и избърсване с кърпа благодарение на незалепващата повърхност.
С капацитет от 120 мл млечната пяна, приготвена с уреда за разпенване на мляко Philips Milk Twister, ще е достатъчна за приготвяне на 2 порции капучино
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