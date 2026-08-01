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  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна
  • Невероятна копринена пяна

Прекратен продукт

Разпенител за млякоПриставка за разпенване на мляко

CA6500/63

Невероятна копринена пяна
Приставката за разпенване на мляко на Philips предоставя свободата да се насладите на различни горещи и студени рецепти с кафе у дома. Благодарение на иновативната бъркалка можете да обогатите вкусното кафе и млечните напитки с невероятна коприненогладка пяна от мляко.
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Съвместими продукти
Серия 4300

Серия 4300
Напълно автоматична машина за еспресо

EP4341/51

Серия 4300

Серия 4300
Напълно автоматична машина за еспресо

EP4346/71

Grind & Brew

Grind & Brew
Кафе машина с капков филтър, 1,2 l

HD7767/00

Машина за еспресо Philips

Машина за еспресо Philips
Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки

EP0820/00

Серия 800

Серия 800
Напълно автоматични машини за еспресо

EP0824/00

Серия 5400 на Philips

Серия 5400 на Philips
Напълно автоматични машини за еспресо

EP5441/50

Серия 5400 на Philips

Серия 5400 на Philips
Напълно автоматични машини за еспресо

EP5447/90

Серия Philips 4300

Серия Philips 4300
Напълно автоматични машини за еспресо

EP4343/50

Серия Philips 4300

Серия Philips 4300
Напълно автоматични машини за еспресо

EP4343/70

Серия 5400 на Philips

Серия 5400 на Philips
Напълно автоматични машини за еспресо

EP5443/90

Вашата чаша кафе е още по-интересна

Невероятна копринена пяна

  • Незалепващо покритие

  • Побира 120 мл мляко

  • Достатъчно за 2 порции капучино

  • Приготвя гореща и студена пяна

Многофункционална: разнообразие от напитки с кафе и мляко

Многофункционална: разнообразие от напитки с кафе и мляко

Не само за разнообразни вкусни горещи и студени напитки с кафе като капучино и лате, но също така и за вкусни млечни напитки като чай с мляко.

Незалепващо покритие за лесно почистване

Незалепващо покритие за лесно почистване

Почистването на приставката за разпенване на мляко Philips изисква само изплакване и избърсване с кърпа благодарение на незалепващата повърхност.

Достатъчно млечна пяна за 2 порции капучино

Достатъчно млечна пяна за 2 порции капучино

С капацитет от 120 мл млечната пяна, приготвена с уреда за разпенване на мляко Philips Milk Twister, ще е достатъчна за приготвяне на 2 порции капучино

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