Невероятна копринена пяна

Приставката за разпенване на мляко на Philips предоставя свободата да се насладите на различни горещи и студени рецепти с кафе у дома. Благодарение на иновативната бъркалка можете да обогатите вкусното кафе и млечните напитки с невероятна коприненогладка пяна от мляко.