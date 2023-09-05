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  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна

Машина за еспресо PhilipsPanarello 800 | Черен | 2 кафе напитки

EP0820/00

4
| (30) Отзиви

1 награда

По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
Насладете се на невероятния вкус и аромат на кафе от пресни зърна при перфектна температура благодарение на интелигентната система за приготвяне. Класическата приставка за разпенване на млякото ви позволява да създадете копринено гладко капучино или лате макиато с лекота.
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Благодарение на интуитивния сензорен дисплей

По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна

  • 2 напитки

  • Клас. прист. за разпенване на мляко

  • Матовочерно

  • Сензорен дисплей

Вкусна млечна пяна благодарение на кл. приставка за разпенване на мляко

Вкусна млечна пяна благодарение на кл. приставка за разпенване на мляко

Класическата приставка за разпенване на мляко дозира пара, като по този начин ви позволява лесно да приготвите копринено гладка млечна пяна за вашето капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от две части, класическата приставка за разпенване на мляко е и лесна за почистване.

Автоматично отстраняване на котления камък за ваше удобство

Автоматично отстраняване на котления камък за ваше удобство

Лесно почистване и поддръжка на кафемашината с автоматичната програма, която ви уведомява кога трябва да я отстраните котления камък. Можете да регулирате честотата на тази процедура, за да съответства на твърдостта на водата в дома ви.

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.

Технически данни

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Награди

  • Award image VRS_AWARD-612375

Отзиви

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4.0

от 5

30

Отзиви

2

05/09/2023

България

България

Харесва ми

Като за първа автоматична машина си е чудесен продукт

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки

21/01/2023

България

България

Чудесна машинка

Автоматчето бива,прави хубаво кафе и е лесна за употреба и поддръжка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки

06/02/2026

Україна

Україна

Потвърден купувач

Варіант для тих хто любить еспресо та американо

Ідеальна машина під мою улюблену каву: еспресо, американо. Цікаво гратись з пропорціями води та міцністю кави. З молоком пʼю рідко, тож функція вспінювання молока мені більше як приємний бонус. Це був чудовий подарунок на Різдво

Предимства

Простоту у використанні

Недостатъци

Інструкція якась дурна. Хотілось би в додаток до коміксів нормальний людський текст із поясненням як користуватись. Довелось дивитись ютуб блоги

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої

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      Откази от отговорност

      1. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.

      2. На базата на 70 – 82°C.