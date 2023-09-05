EP0820/00
2 напитки
Клас. прист. за разпенване на мляко
Матовочерно
Сензорен дисплей
Класическата приставка за разпенване на мляко дозира пара, като по този начин ви позволява лесно да приготвите копринено гладка млечна пяна за вашето капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от две части, класическата приставка за разпенване на мляко е и лесна за почистване.
Лесно почистване и поддръжка на кафемашината с автоматичната програма, която ви уведомява кога трябва да я отстраните котления камък. Можете да регулирате честотата на тази процедура, за да съответства на твърдостта на водата в дома ви.
Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.
Награди
4.0
от 5
30
Отзиви
СветльоВЗ
05/09/2023
България
Харесва ми
Като за първа автоматична машина си е чудесен продукт
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки
riams88
21/01/2023
България
Чудесна машинка
Автоматчето бива,прави хубаво кафе и е лесна за употреба и поддръжка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Машина за еспресо Philips EP0820/00 Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки
06/02/2026
Україна
Потвърден купувач
Варіант для тих хто любить еспресо та американо
Ідеальна машина під мою улюблену каву: еспресо, американо. Цікаво гратись з пропорціями води та міцністю кави. З молоком пʼю рідко, тож функція вспінювання молока мені більше як приємний бонус. Це був чудовий подарунок на Різдво
Предимства
Простоту у використанні
Недостатъци
Інструкція якась дурна. Хотілось би в додаток до коміксів нормальний людський текст із поясненням як користуватись. Довелось дивитись ютуб блоги
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Еспресо кавомашина Philips EP0820/00 Panarello 800 | Чорний | 2 кавові напої
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
На базата на 70 – 82°C.