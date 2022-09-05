ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Приготв. на 12 вкусни кафета от пр. зърна е по-лесно от всякога
  • Приготв. на 12 вкусни кафета от пр. зърна е по-лесно от всякога
  • Приготв. на 12 вкусни кафета от пр. зърна е по-лесно от всякога
  • Приготв. на 12 вкусни кафета от пр. зърна е по-лесно от всякога
  • Приготв. на 12 вкусни кафета от пр. зърна е по-лесно от всякога
  • Приготв. на 12 вкусни кафета от пр. зърна е по-лесно от всякога
  • Приготв. на 12 вкусни кафета от пр. зърна е по-лесно от всякога
  • Приготв. на 12 вкусни кафета от пр. зърна е по-лесно от всякога

Серия 5400 на PhilipsНапълно автоматични машини за еспресо

EP5441/50

4.7
| (108) Отзиви | 95% препоръчват този продукт
Приготв. на 12 вкусни кафета от пр. зърна е по-лесно от всякога
Приготвяйте лесно различни ароматни кафени напитки, като еспресо, кафе, капучино и лате макиато, с натискането на един бутон. LatteGo добавя към напитки с мляко кадифеногладка млечна пяна, лесна е за инсталиране и може да се почисти за по-малко от 15 секунди*
Виж всички предимства

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Приготв. на 12 вкусни кафета от пр. зърна е по-лесно от всякога

  • 12 напитки

  • Решение за мляко LatteGo

  • Черно

  • TFT дисплей

Насладете се на 12 кафе напитки на ваше разположение, включително кафе с мляко

Насладете се на 12 кафе напитки на ваше разположение, включително кафе с мляко

За всеки момент има кафе, на което да се насладите. От силно еспресо до приятно капучино – вашата напълно автоматична машина за еспресо предоставя перфектен резултат с всяка чаша без усилия и за кратко време.

Лесен избор на вашето кафе с интуитивния дисплей

Лесен избор на вашето кафе с интуитивния дисплей

Малко стои между вас и следващата ви чаша вкусно кафе с лесния за използване дисплей. С няколко стъпки можете да персонализирате аромата на кафе от пресни зърна и така желаното кафе може да стане реалност.

Регулирайте силата и плътността на аромата с персонализиране на кафе

Регулирайте силата и плътността на аромата с персонализиране на кафе

Пригответе всяко кафе по свой вкус с лесно регулируемите настройки на опцията за персонализиране на кафе за наситеност, дължина на кафето и млякото.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Намерете резервна част или аксесоар

Отидете на Части и аксесоари

Части и аксесоари

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.7

от 5

108

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

05/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Отзив за кафеавтомат Philips

Здравейте! Кафеавтоматът е страхотен. Има няколко предимства заради които бих го препоръчала на приятел: 1. Много лесен за работа /меню на български език, няма сложни схеми или термини, които да те объркат/ 2. Лесен и удобен за почистване. 3. “Умен” кафеавтомат - сигнализира при необходимост от вода, почистване на контейнера и т.н 4. Голямо разнообразие от напитки. 5. Може да си правя по-силно или по- слабо кафе в зависимост от предпочитанията ми. Ако сега трябваше да избирам бих си го купила отново без да се замисля. Страхотен е!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Отлична

Много съм доволен, работи перфектно всичко се случва с натискането на един бутон. Прави страхотно кафе и кафе специалитети. Препоръчвам

Предимства

Много лесна за работа и поддръжка

Недостатъци

Не намирам

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо

07/06/2022

България

България

Чудесна машина

Ползваме машината в офис от около година и всички сме много доволни. Успява да се справи с ежедневното натоварване и превърна кухнята в място за сутрешна раздумка с колегите, докато едни чакат да си приготвят кафето, а другите вече му се наслаждават. Аз съм човек, който пие кафе с мляко, затова Капучиното ми е най-любимо и става чудесно с тази каничка за мляко.

Предимства

системата за мляко е много лесна за използване и прави хубава млечна пяна, кафето е плътно и вкусно

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).

      2. На базата на 70 – 82°C.

      3. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.