12 напитки
Решение за мляко LatteGo
Черно
TFT дисплей
За всеки момент има кафе, на което да се насладите. От силно еспресо до приятно капучино – вашата напълно автоматична машина за еспресо предоставя перфектен резултат с всяка чаша без усилия и за кратко време.
Малко стои между вас и следващата ви чаша вкусно кафе с лесния за използване дисплей. С няколко стъпки можете да персонализирате аромата на кафе от пресни зърна и така желаното кафе може да стане реалност.
Пригответе всяко кафе по свой вкус с лесно регулируемите настройки на опцията за персонализиране на кафе за наситеност, дължина на кафето и млякото.
4.7
от 5
108
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Yodji
05/09/2022
България
Потвърден купувач
Отзив за кафеавтомат Philips
Здравейте! Кафеавтоматът е страхотен. Има няколко предимства заради които бих го препоръчала на приятел: 1. Много лесен за работа /меню на български език, няма сложни схеми или термини, които да те объркат/ 2. Лесен и удобен за почистване. 3. “Умен” кафеавтомат - сигнализира при необходимост от вода, почистване на контейнера и т.н 4. Голямо разнообразие от напитки. 5. Може да си правя по-силно или по- слабо кафе в зависимост от предпочитанията ми. Ако сега трябваше да избирам бих си го купила отново без да се замисля. Страхотен е!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Радко
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Отлична
Много съм доволен, работи перфектно всичко се случва с натискането на един бутон. Прави страхотно кафе и кафе специалитети. Препоръчвам
Предимства
Много лесна за работа и поддръжка
Недостатъци
Не намирам
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо
NiaGeo
07/06/2022
България
Чудесна машина
Ползваме машината в офис от около година и всички сме много доволни. Успява да се справи с ежедневното натоварване и превърна кухнята в място за сутрешна раздумка с колегите, докато едни чакат да си приготвят кафето, а другите вече му се наслаждават. Аз съм човек, който пие кафе с мляко, затова Капучиното ми е най-любимо и става чудесно с тази каничка за мляко.
Предимства
системата за мляко е много лесна за използване и прави хубава млечна пяна, кафето е плътно и вкусно
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5441/50 Напълно автоматични машини за еспресо
На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).
На базата на 70 – 82°C.
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.