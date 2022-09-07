Philips LatteGo 5400 ocjenila bih s čistim peticom! Kod pripreme, ima mogućnost odabira između 12 napitaka pripremljenih od svježih zrna kave, ovisno što više preferirate. Zadivila me lakoća i brzina pripreme napitaka od kave čiji su okusi pravo otkriće. Divno je imati kavu 'kao iz kafića' u ovim vremenima kada kafići ne rade. Također, uz pomoć LatteGo sistema kava dobiva svilenkasto gladak sloj pjene miješajući mlijeko i zrak pri velikoj brzini u odjeljku za stvaranje mliječne pjene koja se potom bez prskanja dodaje u šalicu, a održavanje LatteGo sistema za mlijeko je jednostavno (čišćenje se može obaviti u samo 15 sekundi; sa samo dva dijela i bez skrivenih cijevi, lako se može isprati pod vodom ili u perilici posuđa). Dojmilo mi se i korisničko sučelje sa moguća 4 korisnička profila koji pamte postavke poput snage, temperature, duljine kave i količine mlijeka osiguravajući da svaki put dobijem idealnu šalicu omiljene kave! Ovaj aparat preporučila bih svim ljubiteljima kave koji žele svaki dan uživati u savršenoj kavi!