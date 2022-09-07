12 напитки
Решение за мляко LatteGo
Бяло
TFT дисплей
За всеки момент има кафе, на което да се насладите. От силно еспресо до приятно капучино – вашата напълно автоматична машина за еспресо предоставя перфектен резултат с всяка чаша без усилия и за кратко време.
Малко стои между вас и следващата ви чаша вкусно кафе с лесния за използване дисплей. С няколко стъпки можете да персонализирате аромата на кафе от пресни зърна и така желаното кафе може да стане реалност.
Пригответе всяко кафе по свой вкус с лесно регулируемите настройки на опцията за персонализиране на кафе за наситеност, дължина на кафето и млякото.
5.0
от 5
115
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Mig@@
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Много добър продукт!!
Препоръчвам!!! Всички продукти, които машината приготвя са страхотни!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5443/90 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5443/90 Напълно автоматични машини за еспресо
B.O. 1
23/01/2022
Hrvatska
Savršena pjena
Super aparat za one koji vole pjenaste napitke s kavom. Probala Latte macchiato i s bademovim mlijekom (Alpro barrista) pjena savrsena. Svaka preporuka!
Предимства
Pjenaste napitke s kavom.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Tina02
18/08/2021
Hrvatska
Odličan aparat za kavu
Aparat za kavu ima odlične značajke i priprema izvrsnu kavu. Jako nam se sviđa izbor od 12 različitih vrsta napitaka koje aparat automatski priprema pritiskom na tipku. Također na svakom napitku može se odabrati količina kave i mlijeka pa svi možemo piti kavu po želji. Pjena od mlijeka je odlična, a super je što je posuda za mlijeko lako odvojiva te se može brzo očistiti.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 5400 tvrtke Philips EP5443/90 Automatski aparat za espresso
На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).
На базата на 70 – 82°C.
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.