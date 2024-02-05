12 напитки
Решение за мляко LatteGo
Хром
TFT дисплей
За всеки момент има кафе, на което да се насладите. От силно еспресо до приятно капучино – вашата напълно автоматична машина за еспресо предоставя перфектен резултат с всяка чаша без усилия и за кратко време.
Малко стои между вас и следващата ви чаша вкусно кафе с лесния за използване дисплей. С няколко стъпки можете да персонализирате аромата на кафе от пресни зърна и така желаното кафе може да стане реалност.
Пригответе всяко кафе по свой вкус с лесно регулируемите настройки на опцията за персонализиране на кафе за наситеност, дължина на кафето и млякото.
4.7
от 5
334
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
reeed
05/02/2024
България
Отличен избор
Ползваме EP3349/70. Определено ме изненада приятно, както перфектната пяна, така и интуитивното меню. Мога да добавя бързото стартиране от изключено положение.
Предимства
Улеснение в забързаното ежедневие
Недостатъци
Малката тавичка за излишната вода
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5447/90 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5447/90 Напълно автоматични машини за еспресо
Нурчо
15/11/2023
България
Много е красива вчера си я купих беше на промоция
Мисля, че изпуска вода слагам един съд преди да я пусна и преди да я изключа и пак се събира вода в тавичката
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5447/90 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5447/90 Напълно автоматични машини за еспресо
SHAGRATH
03/04/2023
България
Кафе машина
Кафе автоматът е отличен!Прави много добри напитки и добавената каничка за мляко върши страхотна работа!
Предимства
Каничката за мляко
Недостатъци
Малкият дисплей
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5447/90 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5400 на Philips EP5447/90 Напълно автоматични машини за еспресо
На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).
На базата на 70 – 82°C.
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.