XV1430/00
XU2000/15
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3100/01
4 x микрофибърни подложки за моп
Съвместимост: серия 2000 и 3000
Може да се мие в пералня (макс. 60 градуса)
Микрофибърните подложки за моп могат да се перат в пералня на максимум 60 градуса по Целзий и лесно се прикрепват и премахват. Препоръчва се да миете мопа след всяко почистване.
Мекият микрофибърен материал леко се разхлабва, повдига и абсорбира праха и замърсяванията. Тя е специално проектирана за почистване на деликатни повърхности, като дървени подове.
Издръжливите подложки за мокро почистване са проектирани да се използват за ежедневно мокро и сухо почистване на подовете ви. Сменяйте на всеки 3 – 6 месеца, за да поддържате оптималната ефективност на почистване на робота си. Приложението HomeRun ще ви напомня кога трябва да бъде сменен мопът.
Награди
Отзиви
Когато се използва на робот за сухо и мокро почистване HomeRun от серия 3000 Aqua