Подложки за моп за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000

Използвайте миещите се микрофибърни подложки за мокро почистване на вашите прахосмукачки-роботи HomeRun от серия 2000 и 3000, за да се справите с финия слой прах, който се натрупва върху подовете ви всеки ден. Подложките за мокро почистване са подходящи за XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.