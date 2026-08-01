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  • Подложки за моп за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000
  • Подложки за моп за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000
  • Подложки за моп за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000
  • Подложки за моп за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000
  • Подложки за моп за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000
  • Подложки за моп за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000

Philips HomeRunПодложки за моп за серии 2000 и 3000

XV1430/00

1 награда

Подложки за моп за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000
Използвайте миещите се микрофибърни подложки за мокро почистване на вашите прахосмукачки-роботи HomeRun от серия 2000 и 3000, за да се справите с финия слой прах, който се натрупва върху подовете ви всеки ден. Подложките за мокро почистване са подходящи за XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
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Съвместими продукти
Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2000/15

Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2100/15

Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2100/25

Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2100/10

Серия 2000

Серия 2000
Прахосмукачка-робот

XU2100/20

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Робот за сухо и мокро почистване

XU3000/01

HomeRun 3000 Series Aqua

HomeRun 3000 Series Aqua
Робот за сухо и мокро почистване

XU3100/01

Премахва повече фин прах от самостоятелно сухо почистване

Подложки за моп за роботи HomeRun от серия 2000 и 3000

  • 4 x микрофибърни подложки за моп

  • Съвместимост: серия 2000 и 3000

  • Може да се мие в пералня (макс. 60 градуса)

Миещи се подложки за моп за многократна употреба

Микрофибърните подложки за моп могат да се перат в пералня на максимум 60 градуса по Целзий и лесно се прикрепват и премахват. Препоръчва се да миете мопа след всяко почистване.

За нежно и същевременно ефективно почистване

Мекият микрофибърен материал леко се разхлабва, повдига и абсорбира праха и замърсяванията. Тя е специално проектирана за почистване на деликатни повърхности, като дървени подове.

Сменяйте на всеки 3 – 6 месеца

Издръжливите подложки за мокро почистване са проектирани да се използват за ежедневно мокро и сухо почистване на подовете ви. Сменяйте на всеки 3 – 6 месеца, за да поддържате оптималната ефективност на почистване на робота си. Приложението HomeRun ще ви напомня кога трябва да бъде сменен мопът.

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Награди

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      1. Когато се използва на робот за сухо и мокро почистване HomeRun от серия 3000 Aqua