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Philips AventЕдинична електрическа помпа за кърма Comfort

SCF332/01

4.8
| (145) Отзиви | 95% препоръчват този продукт

1 награда

Повече комфорт, повече кърма
Когато седите удобно и сте спокойна, кърмата потича по-лесно. Затова създадохме нашата най-удобна помпа до днес – седнете удобно, без да се навеждате напред, и оставете меката възглавничка за масаж да стимулира нежно потока кърма.
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Помпа за кърма с масажна възглавничка

Повече комфорт, повече кърма

  • Естествено

  • Includes 4oz/125ml bottle

По-удобно положение за изцеждане, благодарение на уникалния дизайн

По-удобно положение за изцеждане, благодарение на уникалния дизайн

Помпата за кърма има уникален дизайн, благодарение на който кърмата тече директно в бутилката, дори когато седите в съвсем изправено положение. Това означава, че можете да седите по-удобно, докато изцеждате – не се налага да се навеждате напред, за да сте сигурна, че кърмата ще влезе в бутилката. Когато седите удобно и сте спокойна, докато изцеждате, кърмата потича по-лесно.

Има режим на нежно стимулиране и 3 настройки за изцеждане

Има режим на нежно стимулиране и 3 настройки за изцеждане

Когато включите помпата, тя се включва автоматично в режим на нежно стимулиране, който стимулира потичането на кърма. След това избирате една от 3-те настройки за изцеждане, с която се чувствате най-комфортно.

Меката възглавничка за масаж затопля кожата

Меката възглавничка за масаж затопля кожата

Нашата възглавничка за масаж разполага с нова мека, кадифена текстура, която осигурява топло усещане на кожата за удобно, нежно стимулиране на потока кърма. Възглавничката е създадена нежно да имитира сученето на бебето, за да помогне при стимулирането на потока кърма.

Технически данни

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Награди

  • Award image AWARD-961264

Отзиви

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4.8

от 5

145

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

3
2

15/03/2020

България

България

Незаменим

Незаменим, особено когато се налага да сте разделени за дълго време с бебето

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort

06/10/2018

България

България

Ефективна

Много нежна и удобна! Пробвала съм и други марки, но този модел е най-добрият

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort

10/12/2016

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Този продукт има отлични характеристики,съпругата ми е много доволно от качеството на електрическа помпа Филипс

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort

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