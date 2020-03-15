Естествено
Includes 4oz/125ml bottle
Помпата за кърма има уникален дизайн, благодарение на който кърмата тече директно в бутилката, дори когато седите в съвсем изправено положение. Това означава, че можете да седите по-удобно, докато изцеждате – не се налага да се навеждате напред, за да сте сигурна, че кърмата ще влезе в бутилката. Когато седите удобно и сте спокойна, докато изцеждате, кърмата потича по-лесно.
Когато включите помпата, тя се включва автоматично в режим на нежно стимулиране, който стимулира потичането на кърма. След това избирате една от 3-те настройки за изцеждане, с която се чувствате най-комфортно.
Нашата възглавничка за масаж разполага с нова мека, кадифена текстура, която осигурява топло усещане на кожата за удобно, нежно стимулиране на потока кърма. Възглавничката е създадена нежно да имитира сученето на бебето, за да помогне при стимулирането на потока кърма.
Награди
4.8
от 5
145
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
Ками
15/03/2020
България
Незаменим
Незаменим, особено когато се налага да сте разделени за дълго време с бебето
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort
JennyG
06/10/2018
България
Ефективна
Много нежна и удобна! Пробвала съм и други марки, но този модел е най-добрият
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort
kIKO
10/12/2016
България
Този продукт има отлични характеристики
Този продукт има отлични характеристики,съпругата ми е много доволно от качеството на електрическа помпа Филипс
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF332/01 Единична електрическа помпа за кърма Comfort
0% BPA, в съответствие с Регламент 10/2011 на ЕС