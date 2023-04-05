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  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте
  • Удобно изпомпване, където и да сте

Philips AventРъчна помпа за кърма

SCF430/10

4.9
| (328) Отзиви | 98% препоръчват този продукт
Удобно изпомпване, където и да сте
Преносимата ръчна помпа за кърма Philips Avent с технология Natural Motion, вдъхновена от сученето на бебето за бързо пускане. Пасва на всички зърна и лесно регулируем ритъм и вакуум. Намирането на правилното зърно е важно. Вижте повече по-долу
Виж всички предимства

Технология Natural Motion за бърз поток на кърма

Удобно изпомпване, където и да сте

  • Лесно изпомпвайте кърма и хранете

  • Стандартен комплект

Помага ви да изцеждате бързо кърма

Помага ви да изцеждате бързо кърма

Иновативната силиконова възглавничка – вдъхновена от уникалното бебешко действие на сучене – стимулира зърното, за да ви помогне за бърз поток на кърмата ви. За удобно и ефективно изцеждане.

Мека, адаптивна силиконова възглавничка с един размер

Мека, адаптивна силиконова възглавничка с един размер

Унифициран размер. Тъй като всички сме с различни форми и размери, силиконовата възглавничка нежно се огъва и адаптира, за да пасне на зърното ви. Пасва на 99,98% от всички размери зърна* (до 30 мм).

Намирането на правилния биберон е важно

Намирането на правилния биберон е важно

Ако вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на сесиите на хранене или има усложнения при получаването на мляко, преминете към биберон с по-висока скорост на потока. Ако възникнат постоянни проблеми с храненето, се консултирайте със здравен специалист.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

328

Отзиви

98%

препоръчват този продукт

05/04/2023

България

България

Продуктът е прекрасен!

Бях закупила този продукт и останах много доволна от помпата за кърма. Препоръчвам я с две ръце на всички мами!

Предимства

Много удобна за ползване!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма

04/04/2023

България

България

Много удобна!

Препоръчвам на всяка майка още от родилното отделение! 😊 Беше ми много лесно да я използвам и да стимулирам добра лактация. Без нея сигурно нямаше да мога да успея да кърмя бебето ми. Удобна е и лесна за употреба, без дискомфорт!

Предимства

Ползва се навсякъде.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма

06/04/2022

България

България

Помпата е чудесна

Оценката ме е с пет звезди на този продукт както и на всички останали. Имам две деца и с двете ползвам само продукти на Авент. Купих си помпата в комплект със стерилизатор, шишета , биберони и какво ли още не . Всичко е чудесно , а помпата е много удобна и практична слага се в чантата и се носи на всякъде. Препоръчвам я на всички майки с кърмачета ще останат доволни.

Предимства

Удобна за пренасяне

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма

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      1. Въз основа на: (1)Mangel et al. Затруднения при кърмене, продължителност на кърмене, индекс на телесната маса на майката и анатомия на гърдите: свързани ли са?. Медицина за кърмене, 26 април 2019 г. (109 участници, Израел); (2)Ziemer et al. Кожни изменения и болка в зърното през 1-вата седмица на кърмене.

      2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, мес. май 1993 г. (20 участници от европеидната раса, САЩ); (3)Ramsay et al. Анатомия на кърмещата човешка гърда, предефинирана с ултразвуково изображение, 2005 г. (28 участници, Австралия).

      3. Помпа за кърма без бисфенол-А: само свързаните с бутилката и други части, които влизат в контакт с кърмата. Според разпоредбите на ЕС, 10/2011