Лесно изпомпвайте кърма и хранете
Стандартен комплект
Иновативната силиконова възглавничка – вдъхновена от уникалното бебешко действие на сучене – стимулира зърното, за да ви помогне за бърз поток на кърмата ви. За удобно и ефективно изцеждане.
Унифициран размер. Тъй като всички сме с различни форми и размери, силиконовата възглавничка нежно се огъва и адаптира, за да пасне на зърното ви. Пасва на 99,98% от всички размери зърна* (до 30 мм).
Ако вашето новородено бебе постоянно не приема достатъчно мляко по време на сесиите на хранене или има усложнения при получаването на мляко, преминете към биберон с по-висока скорост на потока. Ако възникнат постоянни проблеми с храненето, се консултирайте със здравен специалист.
4.9
от 5
328
Отзиви
98%
препоръчват този продукт
Сели
05/04/2023
България
Продуктът е прекрасен!
Бях закупила този продукт и останах много доволна от помпата за кърма. Препоръчвам я с две ръце на всички мами!
Предимства
Много удобна за ползване!
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма
Dillie
04/04/2023
България
Много удобна!
Препоръчвам на всяка майка още от родилното отделение! 😊 Беше ми много лесно да я използвам и да стимулирам добра лактация. Без нея сигурно нямаше да мога да успея да кърмя бебето ми. Удобна е и лесна за употреба, без дискомфорт!
Предимства
Ползва се навсякъде.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма
Kari 281119
06/04/2022
България
Помпата е чудесна
Оценката ме е с пет звезди на този продукт както и на всички останали. Имам две деца и с двете ползвам само продукти на Авент. Купих си помпата в комплект със стерилизатор, шишета , биберони и какво ли още не . Всичко е чудесно , а помпата е много удобна и практична слага се в чантата и се носи на всякъде. Препоръчвам я на всички майки с кърмачета ще останат доволни.
Предимства
Удобна за пренасяне
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SCF430/10 Ръчна помпа за кърма
Въз основа на: (1)Mangel et al. Затруднения при кърмене, продължителност на кърмене, индекс на телесната маса на майката и анатомия на гърдите: свързани ли са?. Медицина за кърмене, 26 април 2019 г. (109 участници, Израел); (2)Ziemer et al. Кожни изменения и болка в зърното през 1-вата седмица на кърмене.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, мес. май 1993 г. (20 участници от европеидната раса, САЩ); (3)Ramsay et al. Анатомия на кърмещата човешка гърда, предефинирана с ултразвуково изображение, 2005 г. (28 участници, Австралия).
Помпа за кърма без бисфенол-А: само свързаните с бутилката и други части, които влизат в контакт с кърмата. Според разпоредбите на ЕС, 10/2011