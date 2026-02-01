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  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
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  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
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  • Алтернативна снимка на продукт
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance

нов

Комплект за печене Philips AirfryerАксесоари за еърфаер

NX1131/00

Комплект за печене - аксесоар за Philips Airfryer

Приготвяйте любимите си рецепти с комплект за печене, специално създаден за вашия Philips Airfryer. Идеален за торти, хляб, запеканки, мъфини и много други!

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Съвместими продукти
Philips Airfryer 5000 с пара, 7.2L

Philips Airfryer 5000 с пара, 7.2L
Airfryers

NA547/07

Серия 3000

Серия 3000
Airfryer 7,2 l

NA341/10

Серия 3000

Серия 3000
Airfryer 7,2 l

NA341/00

Серия 3000

Серия 3000
Airfryer 7,2 l

NA342/00

Серия 2000

Серия 2000
Airfryer от серия 2000 6,2 л (сребрист)

NA231/09

Серия 1000

Серия 1000
Airfryer от серия 1000, 6,2 l

NA130/00

Серия 2000

Серия 2000
Airfryer от серия 2000, 6,2 l

NA230/00

Серия 2000

Серия 2000
Airfryer от серия 2000 6,2 л (сребрист)

NA231/00

Аксесоари, създадени специално за вашия Airfryer

Комплект за печене - аксесоар за Philips Airfryer

  • Идеален както за печене, така и за готвене

  • Включва 9 форми за мъфини

  • Възможно почистване в съдомиялна машина

  • Керамично покритие без PFAS

  • Насоки и поддръжка с безплатното приложение HomeID

Идеален както за печене, така и за готвене

Идеален както за печене, така и за готвене

Открийте лесно нови начини за използване на вашия Airfryer с комплекта за печене на Philips, идеален за десерти и различни солени ястия.

9 силиконови форми за мъфини за различни ястия

9 силиконови форми за мъфини за различни ястия

Изработени от силикон без миризма, нашите стилни форми за мъфини винаги улесняват печенето: насладете се и ги използвайте повторно.

Керамично покритие без PFAS

Керамично покритие без PFAS

Нашето покритие от ново поколение е без PFAS*: незалепващо, издръжливо, устойчиво на надраскване и лесно за почистване.

Технически данни

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      Откази от отговорност

      1. Съд за готвене/приготвяне на храна, направен без PFAS

      2. Всички [x] в края на кода на продукта са променливи.