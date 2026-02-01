нов
NX1131/00
Комплект за печене - аксесоар за Philips Airfryer
Приготвяйте любимите си рецепти с комплект за печене, специално създаден за вашия Philips Airfryer. Идеален за торти, хляб, запеканки, мъфини и много други!
NA547/07
NA341/10
NA341/00
NA342/00
NA231/09
NA130/00
NA230/00
NA231/00
Идеален както за печене, така и за готвене
Включва 9 форми за мъфини
Възможно почистване в съдомиялна машина
Керамично покритие без PFAS
Насоки и поддръжка с безплатното приложение HomeID
Открийте лесно нови начини за използване на вашия Airfryer с комплекта за печене на Philips, идеален за десерти и различни солени ястия.
Изработени от силикон без миризма, нашите стилни форми за мъфини винаги улесняват печенето: насладете се и ги използвайте повторно.
Нашето покритие от ново поколение е без PFAS*: незалепващо, издръжливо, устойчиво на надраскване и лесно за почистване.
Отзиви
Съд за готвене/приготвяне на храна, направен без PFAS
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