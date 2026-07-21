Лесна употреба
Спестява време и енергия
По-малко мазнина
Регулируемо време и температура
Сега можете да приготвяте вкусна храна без вина, без да е необходимо да добавяте на практика никаква мазнина, за здравословни ястия без компромис по отношение на вкуса.
Пържете с горещ въздух, печете, гриловайте и много повече. Лесно регулирайте времето и температурата за 12 различни метода на готвене, включително бързо претопляне, размразяване и дехидратиране.
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3.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
21/07/2026
България
Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR
+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.
Предимства
Мощен с голяма кошница
Недостатъци
Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома.
Анкета сред потребители на NutriU, 6000 анкетирани, 2021 г.
Средни проценти, базирани на измерване във вътрешна лаборатория с устройства Philips Airfryer; приготвяне на едно парче от пилешки гърди (AF настройка 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A.