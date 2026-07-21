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  • Най-наситен вкус, без никакви проблеми
  • Най-наситен вкус, без никакви проблеми
  • Най-наситен вкус, без никакви проблеми
  • Най-наситен вкус, без никакви проблеми
  • Най-наситен вкус, без никакви проблеми
  • Най-наситен вкус, без никакви проблеми
  • Най-наситен вкус, без никакви проблеми
  • Най-наситен вкус, без никакви проблеми

Серия 1000Airfryer от серия 1000, 6,2 l

NA130/00

3
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Най-наситен вкус, без никакви проблеми
Хрупкави отвън, крехки отвътре. Уникалната технология RapidAir спестява време и енергия, без да се прави компромис по отношение на вкуса. Просто задайте времето и температурата, за да се насладите на вкусни и здравословни гарнитури и закуски за по-малко от 15 минути.
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Технически данни

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Отзиви

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3.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
4
2
1

21/07/2026

България

България

Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR

+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.

Предимства

Мощен с голяма кошница

Недостатъци

Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

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      1. В сравнение с пържените картофи, приготвени в обикновен фритюрник у дома.

      2. Анкета сред потребители на NutriU, 6000 анкетирани, 2021 г.

      3. Средни проценти, базирани на измерване във вътрешна лаборатория с устройства Philips Airfryer; приготвяне на едно парче от пилешки гърди (AF настройка 160°C, без предварително загряване) или филе от сьомга (AF настройка 200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A.